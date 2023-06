François-Xavier Gennetais : « Les investissements consentis par ABN Amro sont des investissements de croissance»

L’Agefi : Comment s’est déroulée l’activité du premier semestre ?

François-Xavier Gennetais : Après la crise Covid, le monde est reparti sur les chapeaux de roue. Et aujourd’hui, les conséquences en sont une montée de l’inflation, de la volatilité et des taux… Le marché du travail reste pourtant en même temps dynamique. C’est un cocktail très étonnant, différent de ce qu’on aurait pu prévoir il y a encore peu. Dans mes équipes, les gérants de moins de 30 ans n’ont jamais connu les taux positifs et l’inflation. L’environnement actuel est nouveau pour eux!

Mais nous avons enregistré encore un premier semestre d’activité solide, en phase avec nos objectifs. Les résultats sont en croissance, comme ils l’avaient été en 2021 et en 2022.

En cette première partie d’année, nos clients se dirigent tout à fait spontanément vers les fonds monétaires qui représentent la plus grosse partie de la collecte semestrielle. Cela est logique au regard de la remontée des taux. Globalement et sauf surprise, nous devrions terminer les six premiers mois de l’année avec 600 millions d’euros nets collectés .

Quels sont les piliers de votre croissance pour les années à venir ?

Notre premier pilier de croissance provient de notre maison-mère ABN Amro. Elle est très présente aux Pays-Bas bien sûr, mais aussi en Allemagne, en France et en Belgique via son activité de banque privée. Nous distribuons nos produits via cette dernière ainsi que via la banque de détail aux Pays-Bas. Nous fabriquons une gamme profilée dans ce pays qui fonctionne très bien auprès des clients particuliers. En second pilier de croissance, nous avons aussi des distributeurs externes (allocataires d’actifs, compagnies d’assurance, groupements de CGP, etc) qui ont sélectionné nos produits dans plusieurs pays européens et sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour notre développement .

Notre plateforme de multigestion, constituée de fonds de droits français, luxembourgeois et néerlandais, regroupe une quarantaine de stratégies de gestion et environ 70 fonds mono et multi-actifs (47 mono stratégies et 26 multistratégies). En 2019, elle comptait moins de 10% d’actifs clients provenant de l’extérieur. Cette part est aujourd’hui proche de 25 %. Elle représente 30% de nos revenus. Cela montre que notre plateforme continue à grossir en Europe.

Au total, nous mettons en avant entre 4 et 5 stratégies cette année. La plus importante a collecté 2 milliards d’euros sur les 3 dernières années et est gérée par la société de gestion américaine Parnassus (AA Parnassus US ESG Equities) . Une autre stratégie a eu aussi beaucoup de succès, gérée par Boston Common. Il s’agit aussi d’une stratégie ESG sur les marchés actions américains.

Comment sélectionnez-vous les gérants ?

Nous validons d’abord la stratégie sous un angle quantitatif puis qualitatif avant une revue opérationnelle de l’entreprise. Une fois que l’entreprise et la stratégie sont sélectionnées, nous signons un contrat de délégation de gestion (sub-advisory) pour laquelle nous confions en général entre 200 et 300 millions d’euros. Nos stratégies peuvent ensuite êtres souscrites depuis de la gestion sous mandat, la multigestion ou dans le cadre de produits multi assets accessible à travers des canaux de distribution traditionnels aussi bien que digitaux. Nous travaillons aujourd’hui avec une dizaine de stratégies que nous distribuons en direct.

Pourquoi n’entrez-vous jamais au capital des sociétés de gestion que vous distribuez ?

Ce n’est pas notre modèle. Nous aidons volontiers les gérants, américains ou autres, à prendre pied en Europe, mais nous ne souhaitons pas être à leur capital. Nous avons au total une quarantaine de stratégies gérées en externe qui représentent environ 19 milliards d’euros d’encours. Toutes ces stratégies nous permettent de couvrir les besoins de nos clients en matière d’allocation d’actifs.

Nous sommes en capacité de gérer 50 à 100 milliards d’euros

Vous êtes en train également de développer une plateforme de services?

Effectivement, cette plateforme fait partie de notre troisième axe de croissance. Elle consiste à proposer aux banques, aux assureurs ou aux réseaux de conseillers en gestion de patrimoine (CGP), un environnement de gestion que nous avions construit au départ pour ABN Amro. Cette plateforme permet d’accéder à la quarantaine de gestions que nous avons sélectionnée. Nous offrons les services clés en main d’architecture ouverte: sélection, structuration, administration, suivi des risques, reporting réglementaires et distribution si nécessaire. Nous opérons la gestion des risques notamment via notre partenariat avec Aladdin, annoncé en juillet 2022. Cela permet aux clients de se concentrer sur la gestion de l’allocation d’actifs. Nous espérons aussi leur faire gagner du temps et de l’argent en mutualisant les efforts.

Quelles sont vos anticipations de développement pour cette activité?

Elle est encore en cours de développement. Nous en espérons les fruits commerciaux en 2024. Elle sera officiellement lancée au premier trimestre 2024.

Vous avez aussi travaillé à la transformation de votre infrastructure informatique?

Nous avons changé beaucoup de nos outils. Nous avions des systèmes anciens, parfois maison, notamment sur la gestion des risques. Nous voulions adopter les outils de place. Les changements ont concerné la gestion de portefeuille (nous avons externalisé notre activité de middle office), la gestion des données, les solutions opérationnelles et la gestion des risques. Avant cela, nous avions également changé notre CRM (logiciel de relations clients, ndlr). Outre Aladdin, nous travaillons désormais avec aussi IHS Markit, SalesForce (pour le CRM) et Deeligenz qui est une plateforme de gestion des due diligence développée en partenariat avec la fintech Deecision.

Grâce à cela, nous sommes en capacité de gérer 50 à 100 milliards d’euros sans avoir besoin de changer notre infrastructure.

C’est votre objectif de croissance ?

Nous ne communiquons pas sur des objectifs de croissance.

Mais toute cette « mise en beauté » présage-t-elle d’une cession de votre activité par ABN Amro?

Notre objectif est d’être une référence en Europe sur l’activité de sub- advisory et de multigestion. Les investissements consentis par ABN Amro sont des investissements de croissance.

Quel a été l’impact sur les effectifs de cette nouvelle organisation sur les outils?

Les effectifs sont en progression sur les trois dernières années. En 2018, il y avait eu une baisse en raison de la vente d’une partie de notre activité de gestion directe à Candriam. Cela avait provoqué des transferts d’une quinzaine de salariés. Depuis 2019, nous avons intégré une quarantaine de collaborateurs en brut ce qui correspond à 10 ou 15 postes de plus. Nous sommes aujourd’hui autour de 85 personnes et nous ciblons 90 salariés.

Comment se passe votre relation avec Neuflize, la banque privée du groupe, basée elle aussi en France ?

Nos relations sont très bonnes. Nous sommes ensemble dans les mêmes locaux depuis plusieurs années avenue Hoche et nous allons déménager ensemble en septembre dans des locaux nouveau boulevard Haussmann

Avez-vous d’autres projets ?

Nous souhaiterions nous développer dans la gestion alternative et la gestion passive mais je n’en dirai pas plus à ce stade !