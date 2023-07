Fabrice Genestal : « Dès le départ, on m’a dit que je ne devais pas faire ce film »

Fabrice Genestal, réalisateur de Krach, seul film français ayant la gestion d’actifs pour toile de fond, revient pour L’Agefi alpha sur la genèse du film et les difficultés de porter le sujet à l’écran.

Comment vous est venue l’idée du film Krach ?

La genèse de Krach repose sur différents points. A l’époque, je venais de sortir La Squale, un film sur les banlieues françaises qui a connu un petit succès. Je n’étais pas destiné à faire un film sur la gestion d’actifs. Ayant grandi en banlieue, j’étais très identifié à cet univers-là mais j’ai pu m’en extirper en étudiant dans des établissements parisiens reconnus. En banlieue, il y a une fascination pour l’opposé, l’argent, la réussite, pour les profils à la Gordon Gekko dans Wall Street. J’ai retrouvé le phénomène de jungle qui existe dans les bandes, je l’ai retrouvé dans les marchés. J’étais par ailleurs très politisé et m’intéressais beaucoup aux ressorts du capitalisme. Un article du Monde concernant l’affaire Long Term Capital Management a été le vrai point de départ de Krach.

Qu’avez-vous perçu de cinématographique dans l’affaire LTCM ?

Le côté alchimistes des temps modernes, apprentis sorciers de la finance. Ces gens qui utilisent une science mathématique quasi occulte pour gagner de l’argent avec, en fond, ce mélange d’ésotérisme et de réussite sociale exceptionnelle. D’ailleurs, le film s’est appelé Black Box pendant dix ans, en référence aux boîtes noires des hedge funds, mais nous avons renoncé pour des raisons marketing.

Comment écrit-on un scénario de film avec la gestion d’actifs en toile de fond ?

L’arc narratif du film, c’est l’intuition du trader-gérant. Un pattern de marché qu’il va assimiler à un autre pattern qu’il a vu dans une revue scientifique. C’est là le biais de nombreux traders et gérants, aussi bardés de diplômes soient-ils. Il existe un problème épistémologique de base. On veut faire coller des formules à des comportements de marché alors que c’est faux. Ce qui est fascinant, c’est que tout ce qui n’a a priori rien à voir peut avoir un rapport pour les traders et les gérants. On va corréler ce qui n’est pas correlé. On rentre dans une dialectique qui n’a rien à voir avec les maths mais avec la spéculation. J’ai essayé d’écrire le scénario autour de cette logique mais le problème, c’est qu’aucun scénariste sur la place de Paris ne pouvait travailler sur le sujet.

Etait-ce difficile de retranscrire l’univers de la gestion d’actifs à l’écran pour un public non initié ?

C’était là la gageure. Je me suis trop concentré sur l’intrigue financière en étant trop passionné pour le côté philosophique de ces formules mathématiques érigées en vérités sur lesquelles s’appuient les gérants qui mettent des chiffres là où il n’y a pas lieu d’en mettre. Un de mes contacts, Paul Besson, à l’époque gérant de convertibles à la Commerzbank (aujourd’hui responsable de la recherche quantitative chez Euronext, NDLR), m’a énormément aidé pour l’écriture du film. J’avais besoin de rencontrer des initiés pour aller plus loin sur LTCM que ce que j’en avais lu. Je me suis immergé dans le monde des hedge funds en arpentant les salles de marché à Londres, Paris et New York, en rencontrant des gérants, traders et directeurs du risque. Je ne voulais pas lâcher l’idée de faire comprendre ce monde-là, ces mathématiques-là mais il aurait peut-être mieux valu en faire un documentaire.

Etait-ce compliqué de sortir Krach ?

La gestion d’actifs n’est pas du tout un sujet de cinéma en France. Ça passe par-dessus la tête des producteurs, ça ne les intéresse pas. Les interlocuteurs étrangers étaient bien plus intéressés par le sujet. En France, dès le départ, on m’a dit que je ne devais pas faire ce film. Je n’ai jamais senti de soutien. Réaliser Krach a été un immense calvaire, un chemin de croix pendant près de dix ans avec des phases où le projet reprenait vie et des phases où je n’y croyais plus du tout. Je n’ai pas tourné depuis.

Pourquoi la gestion d’actifs n’est-elle pas un sujet en France alors qu’aux Etats-Unis, un film comme The Big Short a connu le succès ?

The Big Short est en tous points réussi. On est accroché alors que c’est assez technique. En France, cette technicité n’existe dans quasi aucun film. Ce n’est pas dans la culture française de travailler sur cet aspect, quel que soit le sujet. En plus, avoir le « méchant » comme personnage principal, en France, c’est très compliqué. Chez les Américains, il y a toujours une rédemption du méchant à la fin. Ce n’est pas le cas dans Krach. Aussi, dans le monde anglo-saxon, la gestion de portefeuille a davantage de résonance car les retraites des spectateurs dépendent des marchés. En France, ce n’est pas avec des assurances-vie qu’on va regarder la Bourse. Ce qui aurait pu davantage parler au public français, même si c’était peut-être trop tôt, c’est le rapport de la haute finance au climat. Le premier aléa des marchés reste le risque climatique, l’imprévisibilité du climat. Le thermomètre de la croissance, c’est le climat.

Quelles ont été les péripéties de Krach ?

J’ai présenté une première version du scénario en 2004-2005 pour lequel j’ai obtenu l’avance sur recettes. Romain Duris m’avait donné son accord pour jouer le gérant de portefeuille et Studio Canal s’était engagé dans le projet. Le budget estimé du film avoisinait alors 6 millions d’euros. Nous ne sommes pas parvenus à trouver les compléments de financements. Romain Duris a fini par abandonner le projet, Studio Canal s’est retiré. En 2006, La Petite Reine s’est engagée dans la coproduction. Le producteur Thomas Langmann s’est proposé pour le rôle, il voulait rejouer dans un film. On m’a même proposé Christophe Rocancourt, ce qui était assez lunaire. D’autres acteurs, Jérémie Rénier et Guillaume Canet, se sont montrés intéressés pour reprendre le rôle mais cela n’a pas abouti.

Mais le film a fini par se faire...

Je pensais que c’était mort puis Gilles Lellouche a finalement repris le rôle de justesse. Il restait moins d’un mois avant le tournage. Il a fallu briefer le casting rapidement sur le sujet. Nous avons rencontré des soucis au niveau des costumes, des décors car les coproducteurs canadiens étaient intéressés sur les économies réalisées sur le budget. Le tournage de six semaines, entre Montréal et New York, s’est avéré catastrophique. Une dizaine de pages du scénario ont sauté, il a fallu le réécrire sur le tournage. Nous avons aussi eu des soucis au niveau de la musique du film en post-production. Au bout du compte, notre budget était d’environ 4 millions d’euros. Krach est sorti dans 80 salles, dont 30 sérieuses. J’en ai bavé pendant plus de dixans, je n’ai pas lu les critiques. Je retire surtout l’aspect intellectuel du sujet du film. Mais je ne referai pas Krach aujourd’hui même en ayant les moyens. Certainement pas en France. ■