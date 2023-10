Denisio Liberato : «Nous voulons étendre la présence de BB Asset Management à l’international»

L’Agefi: Comment décririez-vous l’industrie des fonds brésiliens et sa récente évolution ?

Denisio Liberato: Ces cinq dernières années, l’industrie brésilienne des fonds d’investissement a traversé une période d’évolution remarquable. Elle est devenue plus concurrentielle, entre la hausse du nombre de gestionnaires d’actifs et l’émergence de nouvelles stratégies. Le nombre de sociétés de gestion est passé de 560 à 941 en cinq ans, soit une hausse de plus de 65%. Des gérants se sont lancés sur des produits de niche comme les ETF, les FIDC ou encore les fonds de private equity.

Sur la même période, les mises à jour des réglementations applicables à l'élaboration de stratégies d’investissement par le biais de fonds ont permis aux gestionnaires de fonds brésiliens d’explorer plus efficacement les options d’investissement dans les actifs internationaux. L'évaluation des aspects ESG dans les décisions d’investissement a également gagné en importance, tant pour les gestionnaires d’actifs que pour les clients investisseurs.

Les données d’Anbima, l’association brésilienne des entités financières et du marché des capitaux, révèlent que les actifs nets des fonds d’investissement au Brésil ont augmenté d’environ 36 % entre 2019 et 2022, atteignant un total de 7.400 milliards de reais en décembre 2022, ce qui représente 74,7 % du PIB brésilien au cours de la même période. Au premier semestre 2023, le secteur a continué d’afficher des chiffres solides, avec environ quatre millions de nouveaux comptes et des actifs nets de 7.750 milliards de reais.

Comment BB Asset Management se positionne-t-il sur le marché brésilien ?

BB Asset Management, qui a plus de 35 ans d’expérience, est la première société de gestion du marché brésilien des fonds depuis plus de deux décennies. Nos encours dépassent les 1.400 milliards de reais brésiliens et notre part de marché est d’environ 20% au Brésil selon Anbima. Notre portefeuille représente 15% du PIB brésilien, ce qui démontre notre présence et notre force sur le marché.

Nous nous appuyons sur un partenariat stratégique avec les conseillers en investissement de Banco do Brasil, qui jouent un rôle crucial dans la distribution de nos stratégies. Notre réseau comprend plus de 200 conseillers en investissements et plus de 630 managers répartis sur 46 bureaux au Brésil. En outre, nos fonds sont accessibles sur des canaux digitaux, via Internet ou via notre application. BB Asset Management compte 337 employés dont 61 sont titulaires de certifications internationales comme le CFA par exemple. A travers une opération stratégique récente, nous avons noué des partenariats avec des plateformes digitales et des agents indépendants afin d’étendre la distribution de nos produits au-delà de Banco do Brasil. Quelque 16 distributeurs font partie actuellement de notre stratégie de distribution via des tierces parties.

En outre, nous avons toujours donné la priorité à l’investissement dans une équipe qualifiée et expérimentée capable d'évaluer avec précision les scénarios de marché et d’identifier les opportunités lucratives pour nos investisseurs. Au fil des années, nous avons établi d’importants partenariats internationaux avec des acteurs renommés dans le domaine des fonds offshore. Notre stratégie est centrée sur le fait d'être précurseurs, de créer constamment des produits innovants et de lancer de nouvelles solutions, consolidant ainsi notre position de leader dans l’industrie.

Comment cette innovation se matérialise-t-elle?

En 2018, nous avons par exemple introduit la première stratégie ESG sur le sujet de l’égalité de genre. Et ce, pour reconnaître l’impact positif de la diversité au sein des processus et des décisions prises par les sociétés, ce qui amène à une meilleure durabilité et de meilleurs résultats de long-terme.

En 2021, nous avions identifié une opportunité dans l’investissement agroalimentaire en lançant le premier fonds actions sur le marché agroalimentaire brésilien et sa chaîne de valeur. Nous avons ensuite conçu, en 2022, un nouvel indice sur le marché agroalimentaire local et lancé un premier ETF sur cet indice. L’an dernier, nous avons aussi lancé des ETF sur la chaîne de valeur de ce marché ainsi que deux autres – les deux premiers au Brésil - répliquant les indices sur les fluctuations du blé et du bœuf brésiliens.

La démocratisation de l’accès aux fonds reste l’une de nos priorités. Nous fournissons des stratégies dans lesquelles l’investissement démarre à partir de 0,01 réal, afin de créer un point d’accès simple et inclusif pour encourager davantage de monde à aller sur les marchés. BB Asset Management continue aussi d’investir dans l’éducation financière, notamment pour les investisseurs particuliers.

Un autre aspect de notre stratégie est la recherche de nouveaux partenariats commerciaux. Récemment, nous en avons noué un avec Trigono, un gérant d’actifs brésilien avec environ 2,4 milliards de reais sous gestion et spécialisé sur les actions de petite capitalisation et les micro-capitalisations. Ce partenariat permet d’étendre notre portefeuille actions. Enfin, nous avons lancé deux nouvelles unités, l’une dédiée aux stratégies High Alpha et une aux stratégies quantitatives.

La gestion ESG devient-elle une tendance majeure au Brésil?

Nous avons observé une importance croissante de la prise en compte des critères ESG dans les décisions d’investissement des clients au cours des dernières années. Jusqu'à récemment, il n’existait pas de réglementation spécifique dans le pays pour les fonds qui intègrent explicitement des critères ESG dans leurs décisions d’investissement. Toutefois, conformément aux règles établies par Anbima en janvier 2023, la Comissão de Valores Mobiliários (le régulateur, CVM) a publié une résolution établissant des règles pour les fonds qui intègrent explicitement une évaluation ESG dans leurs stratégies.

Actuellement, pour qu’un fonds soit considéré comme durable au Brésil et utilise commercialement cette caractéristique, il doit adhérer à des exigences rigoureuses liées à ses objectifs d’investissement et à ses buts, et présenter une solide structure de gouvernance durable de la part de la société de gestion. Nous avons constaté une augmentation de l’enregistrement des fonds ESG et une demande croissante de la part des clients, y compris les fondations et les investisseurs fortunés, qui recherchent ces alternatives d’investissement conscientes.

Chez BB Asset Management, notre engagement en faveur de l’investissement durable est fort. Depuis 2010, nous sommes signataires des Principes pour l’investissement responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies. Nous sommes également signataires du Brazilian Stewardship Code depuis 2016 et des principes d’autonomisation des femmes de l’ONU depuis 2018. Outre ces engagements, nous sommes engagés dans diverses initiatives ESG à long terme.

Comment le segment des ETF se développe-t-il?

Les ETF sont une tendance émergente dans le secteur de l’investissement au Brésil. Le nombre d’ETF est passé de 16 en décembre 2018 à 93 en juin 2023 avec des encours en progression de 128% sur la période. Cette classe d’actifs va connaître de la croissance, grâce à la transparence proposée par la CVM à travers la résolution 175. Les ETF sont une solution directe de diversification avec un aspect de contrôle des risques robuste. Au Brésil, les ETF restent des stratégies indexées alignées sur les indices de marché car il n’existe actuellement aucune autorisation règlementaire pour gérer des ETF actifs ou à effet de levier, contrairement aux autres marchés à l’étranger.

Cependant, les fonds mutuels demeurent le principal véhicule d’investissement utilisé au Brésil. Cela se reflète dans les encours et les flux actuels. La transition des clients vers les ETF prendra du temps avant d’atteindre un volume significatif. Pendant cette période de transition, la culture d’investissement existante et le format de distribution du marché national auront un impact direct. Néanmoins, nous pensons que la demande croissante de solutions génératrices de revenus pour les investisseurs, telles que les solutions axées sur les REIT et les ETF encourageant les projets d’infrastructure, pourrait contribuer à accélérer l’adoption des solutions ETF par les clients. D’autant plus qu’un plus grand nombre de personnes se familiarisent avec le marché des actions et y investissent directement.

BB Asset Management est engagé dans la démocratisation de l’accès à ce marché. En poursuivant cet objectif, nous avons lancé l’ETF le plus rentable du Brésil (BB ETF Ibovespa). Nous restons déterminés à élargir notre offre d’ETF, avec des projets de lancement de deux nouveaux ETF obligataires d’ici la fin de l’année.

BB Asset Management est partenaire de gérants étrangers pour la distribution de leurs fonds sur le marché brésilien. Avec qui travaillez-vous ?

BB Asset Management a travaillé pour forger des liens plus profonds avec des gestionnaires d’actifs internationaux de renom, facilitant ainsi l’introduction de fonds nourriciers au Brésil. En 2022, nous avons commencé l’année avec six partenariats internationaux, et à la fin de l’année, nous avions établi un total de treize collaborations stratégiques: sept gestionnaires nord-américains, cinq gestionnaires européens et un gestionnaire sud-coréen. Nous sommes notamment ravis d’annoncer notre partenariat avec Amundi dans le domaine de la gestion d’actifs française. Cette alliance avec Amundi nous permet d’offrir à nos investisseurs l’accès à des stratégies d’investissement qui englobent des actifs du marché français et du marché européen au sens large.

Actuellement, notre portefeuille compte vingt-neuf fonds en collaboration avec des gestionnaires internationaux, avec une allocation mondialement diversifiée. En moyenne, ces fonds allouent environ 5% de leurs portefeuilles à des investissements dans des sociétés françaises, parmi d’autres opportunités d’investissement prometteuses. Notre engagement en faveur des synergies et des stratégies sur mesure nous permet d’améliorer considérablement la diversification de nos solutions d’investissement, ce qui se traduit en fin de compte par des avantages tangibles pour nos clients.

Quelle est votre stratégie de croissance hors du Brésil ?

Dans le cadre de nos plans d’expansion stratégique, nous avons l’ambition d’étendre notre présence à l’international. L’une de nos principales stratégies d’expansion consiste à proposer notre stratégie ESG Agro aux investisseurs internationaux. En tant qu’acteur principal dominant le marché brésilien de l’agroalimentaire, nous possédons une connaissance approfondie de l’industrie et un vaste réseau de relations avec les entreprises de ce secteur. Nous avons l’intention d’exporter cette expertise en offrant des solutions d’investissement axées sur l’ESG et centrées sur l’agro-industrie brésilienne.

Comment la structure de BB Asset Management évolue-t-elle ? Etes-vous toujours à vendre ou à la recherche de partenaires comme c’était le cas en 2021-2022 ?

BB Asset Management opère en tant que filiale entièrement détenue par Banco do Brasil, qui a autorité sur les décisions de ce type. Actuellement, il n’y a aucune discussion stratégique à ce sujet. Notre priorité actuelle est de fournir des solutions optimales à nos clients au travers de partenariats internationaux robustes, notamment via le lancement de fonds nourriciers.

De plus, nous recherchons activement des partenariats sur le marché local, à l’image de notre récente alliance avec Trigono, afin de stimuler l’expansion et la diversification de nos solutions et services d’investissement.