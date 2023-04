Dans les bureaux de… François Codet

A la frontière de Paris dans le 13e arrondissement, nichées entre les quais d’Ivry face à Bercy, le périphérique Est et les voies de chemin de fer d’Austerlitz, les tours Duo ont réussi à imposer leurs silhouettes et leurs déhanchés dans le paysage parisien. Les deux tours de Pise, penchées de 5 degrés par endroits, culminent à 180 et 122 mètres de haut. Conçues comme un jeu de gros blocs semblant près de perdre l’équilibre, les tours surprennent et rassurent par leur aspect ludique et leurs grosses têtes. Jean Nouvel en est l’architecte. Ivanhoé Cambridge et BPCE Assurances en sont les propriétaires. « Nous avons estimé qu’il s’agissait d’un investissement intéressant sur un actif ’prime’ qui apporte du flux et de la valeur au fonds général et aux épargnants. Et nous avons un locataire de qualité ! », s’amuse François Codet, le directeur général de BPCE Assurances, à propos du groupe BPCE et de Natixis, installés dans les bureaux.

Au dernier étage, François Codet nous accueille chaleureusement. Il ne se lasse pas de la vue à 360 degrés donnant sur Paris et sa banlieue. Du haut des tours inclinées, on aperçoit les trains qui se croisent sur les nombreuses voies approchant Austerlitz et on s’imagine jouer les chefs de gare. Les jours ensoleillés, les tours offrent de magnifiques jeux de lumière au fil de la journée. Un hôtel et un restaurant « rooftop » occupent les derniers étages, bientôt dotés d’une salle de sport que pourront utiliser les employés de BPCE. Inaugurés en septembre 2022, les bureaux adoptent un agencement réfléchi pour favoriser la transversalité et le rapprochement d’équipes qui étaient éloignées et se parlaient peu. « On profite d’un bouillonnement d’idées et d’échanges », se réjouit François Codet. Le flex office est de rigueur, y compris pour le directeur général de BPCE Assurances, qui n’a pas de bureau attitré. Les tours Duo ne seront pas des tours d’ivoire. n

Légendes des photos :

A terme, en 2023, les 9.000 collaborateurs seront installés dans les tours BPCE.

Les tours BPCE sont le nouveau siège du groupe et la maison commune des marques Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Natixis Investment Managers, Natixis Corporate & Investment Banking, Banque Palatine et Oney.

BPCE Assurances et Ivanhoé Cambridge détiennent chacun 50 % des tours, estimées entre 500 millions et 600 millions d’euros.

Les tours Duo sont dotées de 1.500 m2 de panneaux photovoltaïques sur les toits, qui doivent fournir 1 % de leur consommation électrique et produire de l’eau chaude solaire.