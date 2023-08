Comgest change de directeur général

La société de gestion française Comgest n’est plus dirigée par Arnaud Cosserat, et ce depuis avril. L’information, qui - bien que majeure - n’a fait l’objet d’aucune communication officielle de la part du groupe, a été révélée par Citywire Selector. Jan-Peter Dolff, qui évolue au sein de Comgest depuis 1997, occupe désormais les fonctions de président directeur général selon le site internet du gestionnaire d’actifs.

L’intéressé a d’abord commencé dans la gestion actions européennes et américaines de Comgest avant de fonder l’antenne allemande du gestionnaire et de la diriger de 2006 à 2011. Il a ensuite été promu managing director et directeur des opérations de Comgest.

Arnaud Cosserat quittera la société de gestion fin septembre après y avoir passé 27 ans, rapporte Citywire Selector. En janvier 2016, Arnaud Cosserat avait été nommé président-directeur général et directeur des investissements de Comgest en remplacement de Vincent Strauss avant de céder la direction des investissements à Franz Weis fin décembre 2022.

L’ex-patron de Comgest a également démissionné de ses fonctions de co-gérant sur certains fonds actions européennes. James Hanford sera ajouté à l’équipe de gestion des fonds concernés en tant que co-gérant principal.

Sollicité par L’Agefi, Comgest n’a pas donné suite à nos demandes.