Charlotte Gardes (FMI): «Les initiatives de finance durable se multiplient dans les pays émergents»

Comment se développe la finance durable dans les pays émergents ?

Charlotte Gardes - La finance durable n’est pas l’apanage des pays riches. On observe de nombreuses initiatives dans les pays émergents et en voie de développement. Ainsi, l’Afrique du Sud et les pays d’Asie du Sud-Est ont adopté leur taxonomie de transition, des exigences d’informations durables sur les entreprises et les fonds d’investissements. Le Mexique a créé une taxonomie reposant sur les objectifs de développement durable (ODD). Singapour et la Chine mettent en place des incitations publiques pour la transformation de leurs usines à charbon. Le Kenya veut mettre en place des plans de transitions pour les banques. Le Bénin a été le premier pays d’Afrique à émettre de la dette souveraine fondée sur les ODD. L’Uruguay et le Chili ont émis des « Sustainability-linked bonds (SLB) » souverains. Le Chili et le Pérou ont adopté des règles de reporting extra-financier. La banque centrale du Brésil a intégré les risques liés à l’érosion de la nature et biodiversité dans son cadre prudentiel.

Les pays émergents profitent-ils des flux d’investissement ESG ?

- Dans ces pays, le coût du capital très élevé en raison des risques politique ou de change, découragent les investissements privés. Pourtant, ces régions du monde devraient bénéficier en premier lieu des financements de la transition et de l’adaptation. On estime qu’ils auraient besoin d’au moins 1.000 milliards de dollars par an dans les infrastructures énergétiques d’ici à 2030 et entre 3.000 et 6.000 milliards de dollars dans tous les secteurs d’ici à 2050. Ces régions font partie des régions les plus exposées et les plus vulnérables au réchauffement climatique. Leurs besoins en termes d’adaptation s’élèveraient entre 140 et 300 milliards de dollars par an.

Leur responsabilité historique dans les émissions mondiales est faible. Aujourd’hui, environ deux-tiers de leurs émissions de gaz à effet de serre correspondent à des émissions exportées. Les pays en voie de développement concentrent aussi une part importante des projets de développement dans les énergies fossiles dans le monde. L’exploitation de ces richesses bénéficie d’un fort soutien des banques internationales, mais aussi des aides publiques. Dans le monde, les subventions des Etats pour les énergies fossiles atteignaient 7.000 milliards de dollars en 2022 soit plus de 7% du PIB mondial, en hausse de 2 milliards de dollars depuis 2020 en raison des politiques de soutien face à la hausse des cours. L’Inde, le Maroc, l’Arabie Saoudite et l’Ukraine ont commencé à réduire leurs subventions et parfois à introduire des taxes.

La responsabilité historique des pays émergents dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre est faible

Comment évolue la mission du FMI ?

-Nous apportons une assistance technique et du conseil aux Etats pour qu’ils intègrent les facteurs environnementaux et sociaux dans leurs politiques publiques et leurs réglementations, y compris dans le programme de prêts conditionnels et de surveillance des marchés.

Pour attirer rapidement les financements privés, le FMI favorise une tarification efficace du carbone, l’harmonisation des normes de transparence, la disponibilité des données, le développement de taxonomie de la transition et le partage du risque entre le privé et les banques de développement. Le FMI joue un rôle de plus en plus important, notamment par le biais de son nouveau fonds pour la résilience et la durabilité qui a reçu 40 milliards de dollars de promesses de dons. À mesure que se développera le financement privé de l’action climatique, le FMI étoffera ses partenariats.

Fait encourageant, le financement privé en faveur du développement durable dans les pays émergents et les pays en développement a atteint un niveau record de 250 milliards de dollars, à fin 2021. Cependant, il faudrait au moins multiplier par deux le financement privé d’ici à 2030, alors que les projets d’infrastructure à faible émission sont généralement rares et que le financement en faveur de l’industrie des combustibles fossiles a explosé depuis la conclusion de l’Accord de Paris.