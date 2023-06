Suivre ou ne pas suivre un gérant qui part : le dilemme des investisseurs

Partir ou rester ? Cette question existentielle se pose aussi aux investisseurs lorsque le gérant talentueux d’un fonds quitte sa société pour en rejoindre une autre, voire pour créer sa propre boutique. Faut-il le suivre ? Autrement dit, ce gérant parviendra-t-il à répliquer son succès passé dans un nouvel environnement ? C’est la question à laquelle Morningstar a tenté de répondre dans une étude récente*.

En passant en revue 518 gérants de fonds actions et obligataires, domiciliés en Europe et aux Etats-Unis, sur une période comprise entre 1990 et juin 2022, l’agence constate que les premiers pas d’un gérant dans une nouvelle structure sont plutôt encourageants. En moyenne, les gérants génèrent un alpha de 1,36 % sur trois ans au sein de leur nouvel employeur, contre 0,67 % précédemment (sur trois ans également). « Il est probable qu’ils continuent à surfer sur le style d’investissement à succès qui leur a conduit à être recrutés au départ », relève Morningstar. Ils bénéficient aussi du fait qu’ils gèrent moins d’argent au début de leur nouvelle aventure, ce qui facilite la surperformance.

Rester dans l’ancien fonds n’est pas non plus une solution

Mais la lune de miel est courte. Lorsque l’on étudie la performance sur une période plus longue, les gérants de portefeuilles ont tendance à dégager moins d’alpha au sein de leur nouvelle société que ce qu’ils obtenaient chez leur ancien employeur. Sur cinq ans, l’alpha n’est plus que de 1,22 % dans la nouvelle structure, contre 1,30 % dans l’ex-entreprise (cinq ans également). Et si l’on prend en compte la performance sur l’ensemble de la période précédant le départ et celle sur la totalité de la nouvelle expérience, la fossé se creuse encore plus : 1,53 % contre 0,88 %.

Toutefois, rester dans l’ancien fonds géré par le professionnel qui est parti ne semble pas être une meilleure option. Car en moyenne, l’alpha de l’ancien fonds après le départ est plus faible par rapport à celui enregistré par le gérant dans sa nouvelle maison.

Morningstar observe que quelques gérants réussissent leur transition et continuent à dégager de bonnes performances pour les investisseurs.

Quoi qu’il en soit, se fonder uniquement sur l’historique de performance pour identifier les meilleurs gérants semble un jeu dangereux. D’autres considérations entrent en ligne de compte pour évaluer les chances de succès d’un gérant, comme l’alignement des intérêts dans la nouvelle société, la culture de l’entreprise, ses moyens, la dynamique de l’équipe et les frais.

*Fund Managers Switching Firms—Should You Tag Along?