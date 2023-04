L’indépendance minière de l’Europe est-elle possible ?

Un nouvel élan. Désormais, c’est certain, Bruxelles veut graver dans le marbre ses objectifs autour des matières premières «critiques», cette liste de 18 métaux considérés comme stratégiques. Elle affiche même une ambition de souveraineté pour accéder à ces matières premières devenues indispensables à plusieurs secteurs stratégiques, tels l’industrie «zéro net», l’industriel numérique, l’aérospatial, et la défense.

Le 16 mars dernier, Thierry Breton, commissaire européen au Marché européen, aux côtés de Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission, dévoilaient la très attendue loi sur les matières premières critiques (Critical Raw Materials Act), à l’issue de 18 mois de travail. «Fini la naïveté, maintenant c’est l’action», a-t-il assuré.

De fait, cette loi fixe des objectifs concrets, chiffrés, et des procédures simplifiées. Avec pour finalité de garantir un meilleur accès aux Etats-membres de l’Union européenne à ces métaux considérés comme stratégiques. Avec pour enjeu de réduire les importations des pays européens de ces précieuses matières premières.



Objectifs concrets

A l’horizon 2030, la Commission européenne fixe des objectifs concrets : assurer 10% de l’offre minière localement (contre 3% aujourd’hui) ; développer des capacités de raffinage locales à hauteur de 40% ; et incorporer au moins 15% de métaux recyclés dans les produits d’ici à 2030.

Autre volet, Bruxelles prévoit la mise en place d’une plateforme d’achat commune. Pour favoriser les (ré)ouvertures de mines, le texte prône aussi de simplifier et accélérer les procédures et les octrois de permis pour ouvrir des sites ou des implantations industrielles. Par exemple à 24 mois pour les permis d’extraction.

Sur l’approvisionnement en métaux, l’Europe accélérera sur le développement de partenariats avec des pays producteurs, tels la Namibie (pourvoyeuse de terres rares et de lithium) et la République démocratique du Congo (RDC) sur le cobalt.

«Le rapport cible donc les différentes étapes, sur lesquelles l’Europe est à la peine : l’extraction, le raffinage, et la production», constate Simon Lacoume, économiste sectoriel à la Coface. Il salue cependant «une volonté du politique, qui s’est emparé de la question des matériaux critiques».

En ligne de mire, certains métaux comme le lithium, le nickel, les terres rares et le cobalt, dont la demande va exploser. De fait, l’arrivée de la 5G, la robotisation, le développement des véhicules électriques, et la multiplication des smartphones et autres appareils électroniques ont imposé ces métaux critiques dans des industries qui en étaient jusqu’alors exemptes.

De plus, le Covid-19 et la guerre en Ukraine ont fait prendre conscience aux Européens de leur dépendance au gaz russe – ou aux masques chirurgicaux chinois. «D’ici 2030, les besoins en terres rares pour produire des turbines éoliennes vont être multipliés par cinq, ceux du lithium, indispensable pour produire des batteries pour véhicules électriques, vont être multipliés par 12 d’ici 2030, et par 21 d’ici 2050», précisait Valdis Dombrovskis le 16 mars dernier.

C’est dire les espoirs que suscite ce vaste plan, tant chez les industriels que chez les investisseurs. Il crée même un appel d’air : «Les sociétés y voient un modèle économique. Des annonces de capex ont été faites avant l’annonce du plan, comme AMG dans le raffinage de lithium en Allemagne», souligne Olivier Ken, gérant de portefeuille chez Quaero Capital France.



Enjeux géopolitiques

Ce coup d’accélérateur donné par Bruxelles s’inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques. Plusieurs pays-phares dans la production de matières premières critiques ont opté pour une politique ouvertement nationaliste. Ils vont parfois jusqu’à vouloir vendre non plus des métaux, mais de produits finis avec les matériaux extraits.

Au premier chef avec la Chine, devenue largement prédominante sur ces marchés depuis des années. L’Europe dépend ainsi de la République populaire à 97% pour ses besoins en magnésium, à 90% pour ceux d’aimants magnétiques, ou encore à 90% pour les terres rares. En outre, en plus des matières premières, la Chine veut vendre ses panneaux solaires, ses véhicules électriques, avec ‘ses’ matériaux.

Autre superpuissance avec laquelle l’Europe doit composer, les Etats-Unis. Son président démocrate Joe Biden a renforcé sa politique nationaliste pour défendre ses industries. Comme l’a encore prouvé son plan d’aides massif (Inflation Reduction Act), dévoilé en juillet 2022.

Et dès 2022, outre la mise à jour de la liste américaine des « critical minerals » (50 à ce jour), « une annonce spectaculaire a été, l’année dernière, le recours au Defense Production Act, plus utilisé depuis la guerre froide, afin d’accélérer la production de matériaux critiques sur le sol américain », précise dans un article publié en février Guillaume Pitron, journaliste et chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).

L’Indonésie, gros fournisseur de nickel, composant clé pour les batteries des voitures électriques, cherche aussi à rapatrier sur ses terres la production de matériaux finis. Objectif : produire sur son sol, entre autres, les cellules de batteries.

A lire aussi:

Esquisse de stratégie pour la France

La France, pour sa part, a avancé trois axes pour sécuriser l’approvisionnement en métaux critiques : un renouveau minier, le recyclage, et des accords avec des pays producteurs.

Le renouveau minier, d’abord. Des projets de réouvertures de mines émergent en France, telle la mine de tungstène de Salau en Ariège. «Le potentiel en métaux du sous-sol est très mal connu», indique à L’Agefi Vincent Donnen, fondateur de la société de conseil en investissement en matériaux critiques CDMR, et auteur d’une note sur le sujet pour l’Ifri. De 2013 à 2019, dix permis de recherche de mine ont été validés en France, énumère-t-il dans son étude. «Mais il faut en moyenne 15 ans de délai entre la découverte d’un gisement et son exploitation», rappelle-t-il. Un délai que le plan de l’Europe préconise certes de réduire à 24 mois.

Le recyclage des métaux, lui, soulève de nombreux défis. «C’était jusqu’alors cher, énergivore, compliqué, puisque cela nécessite des systèmes de tris et de spécialisations dans les déchets, et polluant selon les types de métallurgie», souligne Vincent Donnen. Et le recyclage est variable selon les métaux, «de 20% à 30% pour l’or», à quasi-impossible pour les métaux critiques. Mais «un écosystème se développe», poursuit-il, citant le Pôle de compétitivité de recyclage TEAM2, labellisé en 2010 dans le Nord, ou encore la start-up lyonnaise Mecaware, spécialisée dans le recyclage de batteries de voitures.



Stocks stratégiques de métaux rares

Autre enjeu pour la France, s’armer pour faire face à la hausse des prix, dans des industries nouvelles plus consommatrices de métaux rares. «Il y a une faible baisse de l’élasticité du prix de la demande», précise Vincent Donnen. «Si la demande d’un métal critique secondaire (non issu de mines, ndlr) augmente, il risque d’y avoir une hausse des prix en raison de l’insubsidiarité de ces métaux». Exemple, le tellure, dont le prix avait bondi de 4 dollars le kg à 400 dollars le kg dès lors qu’il a été utilisé dans la fabrication de panneaux solaires.

Il préconise ainsi la création d’un mécanisme de stockage de métaux stratégiques au Havre, dans sa note pour l’Ifri. Un tel stock stratégique jouerait un rôle dans «la pérennisation d’une chaîne d’approvisionnement locale et de métaux recyclés». Une centrale d’achat pourrait y être adossée : elle permettrait à des PME et des ETI «de baisser leur coût d’acquisition en métaux rares» grâce à un pouvoir de négociation plus important, conclut-il. Pas, doute, la reconquête d’une autonomie stratégique pour la France et l’Europe s’inscrira dans le temps long.

A lire aussi: