Les sociétés de gestion font des progrès mitigés sur la transparence de leurs votes

Depuis 2020, les sociétés de gestion se sont améliorées en matière de transparence sur leurs votes aux assemblées générales (AG) annuelles des entreprises mais pas sur tous les aspects que cette notion est censée couvrir. C’est en somme le constat tiré par l’organisation non-gouvernementale britannique ShareAction, qui poursuit la publication de ses études biennales sur 77 des plus gros gestionnaires d’actifs au monde.

D’après ShareAction, 88% des sociétés de gestion analysées dévoilent leurs votes publiquement contre environ 55% en 2020. Neuf gérants qui ne révélaient pas leurs votes publiquement en 2020 le font depuis. L’ONG en recense neuf autres qui ne le font toujours pas dont cinq qui ne publient pas leurs votes et quatre qui ne les dévoilent qu’à leurs clients. La majorité des gérants analysés (65%) publiant leurs votes le font soit dans le mois soit dans le trimestre suivant l’AG.

L’étude de ShareAction souligne aussi des progrès en demi-teinte sur les explications de vote fournies par les gestionnaires d’actifs. Elle suggère que 62% publient les motivations de leurs votes contre des résolutions soutenues par la gouvernance des entreprises et 58% publient celles de leurs votes contre des résolutions portées par des actionnaires des entreprises. L’ONG souligne une hausse significative de ces publications d’explications qui ne concernaient que 17% des gérants analysés en 2020. Cependant, moins d’un tiers des gérants publient des explications pour l’ensemble de leurs abstentions ou votes contre les résolutions soutenues par le management des entreprises. Seulement 22% en font de même concernant les résolutions d’actionnaires, dont certains gérants comme BlackRock jugent qu’elles deviennent «trop prescriptives».

ShareAction note par ailleurs que seulement trois gérants sur les 77 analysés ont démontré qu’ils avaient adopter le principe du « comply or explain », c’est-à-dire de voter en faveur des résolutions d’actionnaires liées à l’investissement responsable ou s’ils votent contre d’expliquer publiquement pourquoi.

Peu de communication pré-vote

ShareAction compte aussi seulement trois gérants faisant part publiquement de leurs intentions de vote avant les AG des entreprises, à savoir AllianceBernstein, Aviva Investors et Legal & General Investment Management. L’ONG ajoute que plusieurs autres gérants lui ont répondu communiquer leurs intentions de vote de façon privée aux sociétés concernées. «Il y a un certain nombre de raisons possibles à cette réticence. Les gestionnaires peuvent ne pas vouloir risquer de nuire à leurs relations ou ne pas s'être déjà engagés sur un sujet avec l’entreprise cible», explique ShareAction.

Communiquer en amont sur des intentions de vote peut avoir aussi avoir des répercussions sur la réputation du gérant. Le Britannique Schroders avait par exemple été la cible de vives critiques en juillet 2022 lorsqu’il avait annoncé publiquement voter contre une résolution d’actionnaire appelant la chaîne de supermarchés locale Sainsbury’s à garantir le versement d’un salaire décent pour l’ensemble de ses salariés et sous-traitants dans une période d’inflation galopante.

Enfin, l’étude de ShareAction, qui traite également de l’engagement actionnarial des gérants avec les entreprises, observe que 55% des gérants ont examiné la majorité des recommandations (entre 75% et 100% des recommandations) des agences de conseil en vote (proxy voting advisor) avant de procéder à leurs propres votes. En outre, 23% des gérants en ont examiné moins de 75% et 22% n’ont pas utilisé de proxy pour leurs décisions de vote. Dans un précédent rapport, ShareAction avait conclu que les gérants avaient tendance à ignorer les recommandations des agences de conseil en vote pour voter contre des résolutions relatives à des problématiques environnementales et sociales.