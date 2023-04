H2O AM réorganise son équipe d’investissement et se dote de stress-tests quotidiens

La société de gestion H2O AM a annoncé ce 4 avril plusieurs nominations dans son équipe d’investissement. Stéphane Gaillard, jusqu’ici gérant de portefeuille senior, est promu responsable des investissements de H2O AM Europe, en remplacement de Loïc Cadiou, qui a quitté la société en décembre dernier. Dans le même temps, Victoire Rougnon, économiste au sein de la société depuis 2018, est nommée stratégiste macro de la même entité. La société a également recruté le gérant Gonzague Real del Sarte qui devient stratégiste marché et gérant de portefeuille actions et rendement absolu de H2O Monaco. Ils sont tous les trois rattachés à Vincent Chailley, directeur des investissements de H2O AM Groupe.

La société a par ailleurs informé qu’elle avait mis en place une gestion plus dynamique du risque, « en implémentant des limites de risques globales internes, calibrées en fonction des conditions de marché ». Elle a également incorporé un processus de stress-test quotidien « mesurant l’impact des plus violents épisodes de baisse de marché des vingt dernières années sur les portefeuilles actuels ». « Ces mesures ont pour objectif d’améliorer la gestion des drawdowns », complète-t-elle.