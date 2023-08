Accords de Paris : les grands gestionnaires d’actifs toujours loin du compte, selon InfluenceMap

L’alignement concret des sociétés de gestion internationales sur les objectifs des Accords de Paris sur le climat se fait encore attendre. Tout du moins, celui de leurs fonds investis en actions selon le groupe de réflexion InfluenceMap. Celui-ci a analysé les portefeuilles actions de 45 des plus grosses sociétés de gestion au monde via son programme FinanceMap.

Il en conclut que 95% des portefeuilles des fonds actions analysés au sein de ces sociétés de gestion ne sont pas alignés sur le scénario de neutralité carbone à horizon 2050 défini par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Le groupe de réflexion soutient que seuls deux gérants dépassent les objectifs du scénario de l’AIE dans l’alignement de leurs portefeuilles actions, à savoir Schroders et la gestion d’actifs de Natixis. Les filiales de gestion d’actifs d’Axa, de BNP Paribas et de Generali ainsi qu’abrdn sont aussi considérés comme proches de l’alignement.

A l’inverse, 20 gérants sur les 45 étudiés font figure de mauvais élèves selon l’analyse du groupe de réflexion. Le groupe de réflexion observe une différence négative de 20% ou plus quant à l’alignement des portefeuilles actions de ces firmes vis-à-vis du scénario de l’AIE. Dans ce contingent, on retrouve pêle-mêle le chinois Ping An, les japonais Mitsubishi UFJ Financial, Nomura et Sumitomo Mitsui Trust Holdings, le sino-britannique HSBC ainsi qu’un bon nombre de représentants américains de la gestion d’actifs dont BlackRock, Vanguard, T. Rowe Price ou encore Goldman Sachs et BNY Mellon.

Autre conclusion de l’étude, Schroders et BNP Paribas AM aurait une exposition 2,7 fois plus élevée aux investissements verts (FinanceMap s’est basé sur les données de la taxonomie verte européenne et de Bloomberg pour distinguer les investissements verts du reste, ndlr) que le gérant d’actifs moyen. A l’inverse, les fonds actions analysés chez Goldman Sachs et State Street Corporation seraient 2,2 fois plus exposés à la chaîne de valeur alimentant la production des énergies fossiles que le gérant moyen.

Sur la base des fonds actions analysés, FinanceMap affirme que les 45 sociétés de gestion étudiées détiendraient 2,8 fois plus d’investissements dans des sociétés liées à la production d’énergies fossiles (880 milliards de dollars) que d’investissements verts (309 milliards de dollars).

