Xavier Niel prend 7,5% de GAM avec un groupe d’investisseurs

Déjà probablement très occupée par ses discussions en cours avec Liontrust AM en vue de son potentiel rachat, la société de gestion suisse GAM va devoir composer avec d’autres protagonistes qui se sont déclarés très officiellement ce 27 avril comme partie prenante à l’affaire : NewGAMe et Bruellan qui détiennent 7,5% du capital du gestionnaire. NewGAMe est liée à un invité surprise : l’entrepreneur français Xavier Niel. Il s’agit en effet d’une société contrôlée par Rock Investment, elle-même filiale de NJJ Holding, la holding personnelle du fondateur de Free. Bruellan est de son côté un fournisseur indépendant de solutions de gestion de fortune.

Ces deux structures ont annoncé qu’elles formaient un «groupe», en vue de se «coordonner sur certaines décisions» en relation avec les participations dans GAM Holding, en d’autres termes une sorte de pacte d’actionnaires, même si le mot n’est jamais écrit dans le communiqué. Ce groupe est dirigé par Albert Saporta, présenté comme «un vétéran de l’industrie des hedge funds avec 40 ans d’expérience sur les marchés financiers mondiaux, et qui est également directeur de NewGAMe». Les dirigeants de NewGAMe et de Bruellan sont aussi présentés comme ayant «une grande expérience (...) dans le redressement d’entreprises.»

Ils disent avoir investi dans GAM «parce qu’il existe une opportunité de restaurer la réputation de la société en tant qu’entreprise de gestion d’actifs de premier ordre». Ils estiment ainsi que les actions de GAM sont sous-évaluées et qu’elles offriraient une plus-value potentielle significative aux actionnaires si la société arrive à mener à bien son redressement et à donner la priorité à ses activités principales de gestion de patrimoine et de gestion d’actifs spécialisés et ce, «dans le cadre d’une structure d’entreprise plus efficace.», conclut le communiqué.