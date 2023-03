Vanguard va s’adresser directement aux particuliers italiens

Vanguard a obtenu l’autorisation de la Consob, le régulateur italien, pour la vente de sa gamme de fonds aux particuliers et aux intermédiaires, rapporte Bluerating. Cela concerne 36 fonds actions et obligataires, dont 34 fonds indiciels et trois fonds de gestion active. Le premier accord de distribution a été signé avec Online Sim, plate-forme italienne d’investissement en ligne.