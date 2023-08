Vanguard soutient seulement 2 % des résolutions d’actionnaires sur l’environnement et le social

Vanguard a voté en faveur de seulement 2 % des résolutions d’actionnaires sur les sujets environnementaux et sociaux lors de la saison 2023 des assemblées générales d’entreprises américaines, selon son rapport d’engagement régional publié le 28 août par la société de gestion américaine. Cela représente une chute de dix points par rapport aux 12 % de l’année précédente.

« Ce déclin s’explique dans une large mesure par le volume et à la nature des propositions d’actionnaires – provoqués, en partie, par une modification des règles de la SEC en novembre 2021 – et à l’amélioration des informations divulguées par les entreprises », justifie le gestionnaire dans son rapport qui couvre les douze mois au 30 juin. Avec cette réforme, il est en effet devenu plus difficile pour les entreprises de bloquer les résolutions, d’où une forte augmentation de ces propositions. Par exemple, Vanguard note que le nombre de résolutions d’actionnaires liées à l’environnement a bondi de 50 % sur un an.

D’une manière générale, la société de gestion n’a pas apporté son soutien aux résolutions lorsqu’elles étaient redondantes ou trop prescriptives.

Vanguard, qui gère 7.200 milliards de dollars, fait donc le même constat que BlackRock et en tire les mêmes conclusions. BlackRock a quant à lui vu son soutien pour les résolutions environnementales et sociales des actionnaires reculer de 22 % en 2022 à 7 % sur la même période, pour un périmètre mondial. Vanguard et BlackRock sont les deux plus grandes sociétés de gestion au monde.

Vanguard a mené 1.049 engagements auprès de 832 entreprises aux Etats-Unis, représentant 3.100 milliards de dollars d’encours en actions dans la région. Les fonds ont voté sur 38.257 propositions dans 4.231 entreprises du pays. La société a également publié des rapports portant sur l’Europe et le Royaume-Uni.

