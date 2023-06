Vanguard sanctionné pour avoir induit en erreur des clients de fonds monétaires

Vanguard a été condamné à une amende et à un blâme par la Financial Industry Regulatory Authority pour des erreurs apparues dans plus de huit millions de relevés de compte, rapporte le Wall Street Journal.

La Finra a déclaré que Vanguard avait surestimé le rendement prévu et le revenu annuel prévu pour neuf fonds monétaires. Dans un document signé le mois dernier par des représentants de la Finra et de Vanguard, la Finra a ordonné au groupe de gestion d’actifs de payer 800.000 dollars.

La Finra a déclaré qu’un problème technique était à l’origine des erreurs. Pendant près d’un an, Vanguard a envoyé des relevés contenant des chiffres inexacts. Selon la Finra, Vanguard a tardé à corriger le problème, même après le signalement de clients.

Le dossier indique que Vanguard accepte les conclusions de la Finra sans les reconnaitre ni les nier.