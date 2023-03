Vanguard mis sous pression par 1.400 clients

L'Agefi

Le groupe financier espagnol Abanca a, fin février, fusionné ses deux sociétés de gestion, Imantia Capital et Bankoa Gestión pour former le gestionnaire Abanca Gestión de Activos. La firme gère 3,6 milliards d’euros d’actifs dans ses propres fonds et est le distributeur de fonds de tiers dont les encours cumulés s’élèvent à 3,8 milliards d’euros. Selon le média Funds People, Francisco Sainz, qui était jusqu’alors directeur des investissements d’Imantia Capital, a été nommé nouveau directeur de la gestion d’actifs d’Abanca.