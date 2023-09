Universal Investment établit une co-entreprise de conseil en investissement au Luxembourg

La plateforme allemande de services aux fonds d’investissement et de management companies (ManCo), Universal Investment, vient de former une co-entreprise de conseil en investissement baptisée Alumia au Luxembourg. Elle s’est alliée aux dirigeants d’Alumia dont le directeur général est David Saab. Ce dernier a précédemment co-fondé Aperture Investors avec Peter Kraus et a été avant cela en charge de la gestion de portefeuille au sein de la banque privée Edmond de Rothschild et managing director chez JP Morgan à Londres.

Alumia conseille notamment des clients institutionnels, des gérants d’actifs, des entreprises et des family-offices. La direction d’Alumia détient la majorité du capital tandis que Universal Investment détient une participation minoritaire mais significative. La plateforme de services aux fonds voit cette co-entreprise comme un moyen de toucher davantage de clients hors des régions germanophones.