UniCredit joue Azimut contre Amundi pour sa gestion d’actifs

Six ans après avoir vendu sa gestion d’actifs, UniCredit amorce un retour dans ce domaine. La banque italienne, dirigée par Andrea Orcel depuis 2021, a confié au groupe financier italien Azimut la création d’une société de gestion qu’elle pourra acquérir dans cinq ans au plus tard.

Les deux partenaires ont annoncé vendredi 16 décembre avoir signé une lettre d’intention qui prévoit la création par Azimut d’une société de gestion irlandaise qui concevra des produits d’investissement, dont des fonds, lesquels seront distribués dans les réseaux d’UniCredit en Italie sur une base non exclusive. Les premiers fonds verront le jour au second semestre 2023 et toucheront 7 millions de clients.

La société de gestion issue de l’accord sera dans un premier temps intégralement détenue et gérée de manière indépendante par Azimut. Mais UniCredit bénéficie d’une option pour acquérir une participation majoritaire dans la société irlandaise dans les cinq ans qui viennent, voire plus tôt en cas de « circonstances particulières » non précisées. « En cas d’exercice de l’option d’achat, UniCredit pourra compter sur sa propre usine de produits à haute valeur ajoutée, qui s’ajoutera à la plate-forme onemarkets Fund et aux autres entités de gestion d’actifs qui font déjà partie du groupe, reconstruisant de manière sélective des composantes de la chaîne de valeur de la gestion d’actifs en Italie et dans le groupe », indique un communiqué d’UniCredit.

« Ces accords n’ont aucun impact sur les partenariats existants d’UniCredit, qui sont complétés par des capacités internes de fabrication de produits tirant parti de la plateforme onemarkets Fund récemment lancée », souligne un communiqué.

Une échéance à 2027

Toutefois, cela pourrait remettre en cause l’accord de distribution qu’UniCredit avait noué avec Amundi, lorsque la banque italienne avait vendu à la société de gestion française sa filiale Pioneer en 2017. Une cession décidée par le prédécesseur d’Andrea Orcel, Jean-Pierre Mustier, pour redresser les finances d’un groupe alors en pleine crise. En septembre 2021, Bloomberg avait déjà écrit qu’UniCredit souhaitait renégocier ce contrat, qui court jusqu’en 2027.

Interrogé sur les implications de l’option d’achat Azimut pour le partenariat avec Amundi, Andrea Orcel n’a pas exclu que la banque puisse chercher d’autres partenaires après 2027, . « Cet accord donne à UniCredit l’occasion de réinternaliser une partie fondamentale de notre activité de gestion d’actifs », a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse.

Pour les analystes de JPMorgan, l’accord est un signe clair qu’UniCredit envisage de rapatrier certaines de ses capacités de gestion d’actifs en interne, « ce qui pourrait entraîner un ralentissement des volumes pour Amundi dans les réseaux UniCredit à plus long terme ». Ils notent que le réseau UniCredit ne constitue qu’une partie de l’activité de détail d’Amundi, qui est « en pleine croissance ». Selon leurs estimations, les réseaux UniCredit représentent environ 20% des encours sous gestion retail et 7% des encours totaux d’Amundi, et autour de 17% des frais de gestion du groupe. « Il est important de noter que la gamme de produits d’Amundi est plus large que celle d’Azimut, Amundi ayant une expertise dans toutes les classes d’actifs en gestion active, ainsi qu’une gamme complète de produits d’actifs réels et de très fortes capacités passives », précise JPMorgan.

Vendredi, le cours de l’action Amundi a abandonné 2,6%, après avoir cédé plus du double en séance, dans un marché parisien en baisse de 1,1%.

Il s’agit en revanche d’une belle opération pour Azimut, l’un des rares acteurs indépendants de la gestion d’actifs en Italie. Cotée en Bourse, la société affiche 55 milliards d’euros d’encours sous gestion et 87 milliards d’euros sous administration à fin novembre. Elle s’est beaucoup développée à l’international ces dernières années, principalement dans les marchés émergents et aux Etats-Unis, à coup d’acquisitions de petites sociétés de gestion ou réseaux de distribution, si bien que 50% de ses clients sont basés à l’étranger. Avec UniCredit, la société se réoriente en partie en Italie.