Une société de gestion émiratie se lance sur les marchés privés avec 50 milliards de dollars d’encours

Une nouvelle société de gestion baptisée Lunate vient de s’établir à Abu Dhabi, selon un communiqué. Cette société, qui se lance avec des encours sous gestion de 50 milliards de dollars, est détenue par son équipe dirigeante et Chimera Investment. Chimera Investment fait partie d’un vaste réseau d’activités dirigé par Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, qui n’est autre que le conseiller en matière de sécurité nationale des Emirats Arabes Unis et frère de l’actuel président du pays, Mohammed bin Zayed.

Lunate investira essentiellement dans les marchés privés (non coté, capital-investissement, dette privée, actifs réels) mais aussi dans les actions et les obligations crédit. Le gestionnaire émirati devrait commencer ses opérations dans le courant du quatrième trimestre et a pour projet d’ouvrir des bureaux en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu’en Asie.

Lunate, qui compte plus de 150 salariés dont 80 dédiés à l’investissement, est dirigé par trois associés-directeurs : Khalifa Al Suwaidi, Murtaza Hussain et Seif Fikry. Sa clientèle cible sera les investisseurs institutionnels ainsi que les family offices.

A lire aussi: