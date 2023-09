Une nouvelle donne pour l’industrie de la donnée

Le déploiement des reportings durables standardisés des entreprises, dans le cadre de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) pourrait faire de l’ombre aux agences extra-financières. Du moins, leur modèle d’affaires devrait évoluer, dans un monde plus transparent. «Les émetteurs seront appelés à fournir des données brutes au marché. Les agences extra-financières seront davantage sollicitées pour la gestion de la donnée, la structure de l’information, l’articulation entre les différents référentiels, les protocoles de communication, le recours à des méthodologies et des expertises sur la taxonomie, les trajectoires carbone, la convergence vers les ODD… », pense Patrick Viallanex, associé chez A2 Consulting.

«Nous ne voyons pas CSRD comme une menace, bien au contraire. Nous allons disposer de données comparables, standardisées et auditées, ce qui va nous permettre d’approfondir l’analyse et les plans de transition, tout en passant moins de temps sur la collecte», déclare Carol Sirou, présidente d’Ethifinance. «La disponibilité de la donnée en quantité pourrait conduire les investisseurs à recourir davantage à l’intelligence artificielle pour collecter et analyser la donnée», estime Luisa Florez, directrice des recherches en finances responsables chez OFI AM. Les outils pourraient changer comme les méthodes. «Les investisseurs construisaient leur portefeuille grâce à son score ISR. Demain, ce sont les indicateurs de durabilité qui serviront de référence à l’analyse extra-financière», ajoute-t-elle.

Les fournisseurs de données et de notations sont appelés à montrer patte blanche. Le marché de la donnée ESG ne peut pas être laissé sans contrôle, estime la Commission européenne qui prépare un projet de règlement. Bruxelles demande plus de transparence et des nouvelles règles pour prévenir les conflits d’intérêts. L’Europe cherche aussi à défendre son marché face à des géants américains qui s’adjugent les acteurs européens à l’image des rachats d’Oekom par l’Américain ISS, de Vigeo Eiris par Mood’ys, et de Sustainalytics par Morningstar



«L’opacité des fournisseurs de données extra-financières et de notations est très forte. Il est impossible de comprendre les méthodes d’analyse ou de notation des émetteurs. Les investisseurs observent par exemple des écarts très importants sur les développeurs de projets fossiles selon différents fournisseurs», relève Reclaim Finance qui s’appuie sur ses propres données et celles d’Urgewald. Des fournisseurs alternatifs sont apparus. Les données libres d’accès de l’ONG Urgewald (Coal Exit List et Oil & Gaz Exit List) sur les compagnies pétrolières, gazières et charbon sont devenues une référence auprès des investisseurs, venant bousculer le marché des fournisseurs. D’autres listes et notations apparaissent : Carbon Disclosure Project, WWF, Encore (biodiversité), SBTi, Notation climat Banque de France, Ademe…