Une minorité de fonds article 8 respecterait les futures règles de l’Esma sur les noms des fonds

Seulement 20 % des fonds article 8 intégrant la mention durable dans leur nom prévoient de réaliser des investissements durables à hauteur de plus de 50 %, comme ils seraient tenus de le faire selon la dernière consultation de l’autorité européenne des marchés financiers Esma, montre une nouvelle étude de Clarity AI réalisée auprès de 18.000 fonds.

Le régulateur européen a publié en novembre 2022 les résultats de sa consultation visant à mettre en place des seuils minimaux pour les fonds relevant de l’article 8 qui utilisent certains termes liés à l’ESG ou à la durabilité dans leurs noms.

Plus globalement, seulement 4 % des fonds d’investissement durables seraient automatiquement conformes aux règles de l’Union européenne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis en matière de labellisation et de dénomination des fonds, selon une nouvelle étude de Clarity AI.

« En examinant les fonds relevant de trois régimes de fonds d’investissement différents – ceux des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’UE – nous avons constaté que plus de 95 % des fonds qui portent dans leur nom le mot «durable», ou un terme similaire, nécessiteraient un changement d’appellation ou une refonte pour être vendus sur les trois marchés à la fois », observe Patricia Pina, responsable de la recherche produit et de l’innovation chez Clarity AI. « Il ne s’agit pas simplement d’une question de coût supplémentaire en termes de conformité ; cela souligne également la manière dont les différents acteurs – dans ce cas, les régulateurs – interprètent des concepts fondamentaux tels que l’ESG et la durabilité », poursuit-elle.

