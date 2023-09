Une coalition de 190 investisseurs va dialoguer avec 100 sociétés sur la protection de la nature

L’initiative Nature Action 100, lancée en décembre 2022 et portée par quelque 190 investisseurs cumulant 23.600 milliards de dollars d’encours gérés ou conseillés, a dévoilé, ce mardi, une liste de 100 sociétés pour engager avec elles sur la protection et la restauration de la nature et d’écosystème. Le groupe compte parmi les investisseurs des sociétés de gestion telles que abrdn, Carmignac, AllianzGI, Pictet, Robeco, Axa IM, BNP PAM, La Financière de l’Echiquier ou encore LBPAM mais aussi des institutionnels de premier plan dont les Français Fonds de réserve pour les retraites et Caisse des Dépôts.

Nature Action 100 a ainsi envoyé des lettres à une centaine d’entreprises cotées réparties dans huit secteurs clés, qui ont un impact significatif sur la nature et en dépendent pour leurs activités. La coalition estime que ces secteurs sont clés pour renverser les tendances de perte de biodiversité et de destruction de la nature d’ici 2030. Ces secteurs incluent la biotechnologie et l’industrie pharmaceutique, l’industrie chimique, le secteur des biens pour les ménages et les individus et des biens de consommation pour les particuliers, l’alimentation et les boissons, l’industrie du papier et de la foresterie, les métaux et le minage.

Les investisseurs vont engager les sociétés sur une base individuelle ou en équipe avec d’autres participants de l’initiative. La liste des entreprises visées comprend entre autres Amazon, Alibaba, Anglo-American, Bayer, Glencore, L’Oréal, McDonald’s, Pfizer, Rio Tinto ou encore Unilever. Danone et Carrefour sont aussi ciblés par l’initiative Nature 100. « Toutes les entreprises de la liste ont été identifiées comme étant potentiellement les plus impactantes et les plus représentatives de leurs secteurs respectifs, sur la base des meilleures données et connaissances actuelles fournies par les organisations partenaires (dont Finance for Biodiversity Foundation) », indique Liudmila Strakodonskaya, analyste ESG chez Axa IM dans un communiqué.

Dans ces lettres, la coalition demande aux entreprises visées de s’engager publiquement à minimiser leurs contributions aux factures amenant à la perte de milieux naturels et à restaurer et maintenir des écosystèmes au niveau opérationnel et à travers leur chaîne de valeur d’ici 2030. Les investisseurs leur demandent aussi d'évaluer et de publier les impacts, risques et opportunités liés à la nature dans leurs activités et de mettre en place des objectifs basés sur la science pour la protection de la nature et de la biodiversité. D’autres éléments liés à la gouvernance et l’engagement sont réclamés par les investisseurs du groupe.