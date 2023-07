Un fonds du gouvernement roumain géré par Franklin Templeton lève 1,6 milliard d’euros pour une IPO

Le fonds Fondul Proprietatea, administré par la société de gestion américaine Franklin Templeton, a levé, ce mercredi 5 juillet, quelque 8,1 milliards de lei roumains (1,6 milliards d’euros) pour la cotation à la Bourse de Bucarest d’Hidroelectrica, principal fournisseur d’électricité de Roumanie. Le titre fera ses débuts sur le marché roumain à compter du 12 juillet.

Dans les faits, le fonds a accepté de se délester de 78 millions de titres Hidroelectrica, qui ont été alloués au prix de 104 lei par action hors option de surallocation. Si l’option de surallocation est entièrement exercée, le nombre de titres sera porté à 89 millions, représentant 19,94% du capital d’Hidroelectrica et l’intégralité de la participation de Fondul Proprietatea dans le fournisseur d’électricité.

L’objectif du fonds Fondul Proprietatea, établi en décembre 2005 par le gouvernement roumain, était initialement de verser une compensation financière aux citoyens roumains dont les propriétés avaient été confisquées sous l’ancien régime communiste du pays. Le fonds alternatif, coté à Bucarest et à Londres, a été redéveloppé par Franklin Templeton depuis plus de 13 ans, et a été à l’origine des premiers programmes de rachats d’actions et d’offres publiques d’achat sur le marché roumain.

