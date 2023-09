Un ancien de la Banque centrale brésilienne recruté par un gérant

L'Agefi

La société de gestion américaine BlackRock a nommé Luis Megías en qualité de directeur pour la péninsule ibérique (Espagne, Portugal et Andorre). Il succède à Aitor Jauregui, qui était en poste depuis 2015 et a été récemment nommé directeur de l’activité de BlackRock en Amérique latine. Luis Megías, dont l’arrivée sera effective lundi prochain, était précedemment directeur général de BBVA Asset Management, société de gestion du groupe bancaire espagnol BBVA. Suite à son départ, la direction générale de BBVA AM a été confiée à Belén Blanco, qui supervisait BBVA Quality Funds, l’unité de sélection de fonds tiers de BBVA AM, depuis 2012.