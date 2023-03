Un ancien de BlackRock arrive chez Fideuram Direct

Après treize années passées chez BlackRock, Andrea Favero vient de rejoindre Fideuram Direct, plate-forme digitale destinée aux épargnants et aux traders lancées par Fideuram en septembre dernier, rapporte Funds People Italia. L’entité est née de la fusion entre Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking et IW Bank. Elle compte environ 60.000 clients et représente 2,4 milliards d’euros d’encours. Dernièrement, Andrea Favero était responsable de la distribution digitale Italie de BlackRock. Il a aussi été responsable d’iShares en Italie.