UBS recrute un directeur des ventes de fonds passifs pour la France

UBS France vient de recruter Julien Vendittelli comme responsable commercial pour les ETF et les fonds indiciels. L’intéressé travaillait précédemment chez Lyxor AM comme commercial institutionnel pour les ETF. Il a précédement passé une dizaine d’années dans la banque d’investissement de la Société Générale comme commercial sur les produits de dérivés de taux et structurés. Il a commencé sa carrière comme ingénieur financier sur stock options pour BNP Paribas AM en 2006.