UBS recrute l’ex-directrice de la multigestion de Tailor AM

Pauline Tuccella a rejoint le bureau parisien d’UBS en tant que directrice et conseillère en investissement, a annoncé l’intéressée sur son profil LinkedIn. Elle a officié ces huit dernières années en qualité de responsable de la multigestion et gérante de portefeuille d’abord au sein de Haas Gestion puis Tailor Asset Management, issu de la fusion entre Haas Gestion et Tailor Capital début 2021. Elle était rentrée chez Haas Gestion en mars 2015 en tant qu’analyste et sélectionneuse de fonds.

A lire aussi: