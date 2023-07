UBS AM nomme un responsable wholesale EMEA

UBS AM a nommé Álvaro Cabeza responsable des activités wholesale pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, rapporte FundsPeople. L’intéressé sera basé à Madrid et rattaché à Francesco Grana, responsable mondiale du wholesale. Álvaro Cabeza a rejoint UBS AM il y a cinq ans et il se concentrait jusqu’à présent sur le développement des activités wholesale et institutionnelles en Ibérie.