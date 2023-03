Triple nomination chez ABN Amro Investment Solutions

ABN Amro Investment Solutions, filiale de multigestion de la banque néerlandaise ABN Amro, a procédé à trois nominations début mars.

Martin Stolker, qui était jusqu’alors responsable de l'équipe de recherche et de sélection de gérants, a été nommé directeur des investissements adjoint, rattaché au directeur des investissements Christophe Boucher. Selon un message posté par Martin Stolker sur le réseau social LinkedIn, il sera responsable du développement stratégique des plateformes de sub-advisory d’ABN Amro IS et des partenaires avec les gérants à qui la gestion des fonds de sub-advisory est déléguée.

Chloé Falassy de Calatchi a, elle, été promue responsable de la sélection de gérants et de la due diligence opérationnelle. L’intéressée, qui a annoncé la nouvelle sur LinkedIn, était depuis 2016 analyste senior due diligence opérationnelle, poste qu’elle avait occupé pendant 10 ans à La Française AM auparavant.

En outre, ABN Amro IS a promu Jaouad Olqma au poste de responsable de la gestion de portefeuille. Il était précédemment analyste senior dans l'équipe de recherche de fonds d’ABN Amro IS depuis mai 2020. Jaouad Olqma a officié auparavant comme gérant de portefeuille chez BNP Paribas Asset Management pendant plus de 14 ans. Il a notamment travaillé dans les équipes de gestion multi-actifs et systématique.