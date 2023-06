Tobam met au point un fonds haut rendement à échéance

Tobam lance le fonds Anti-Benchmark High Yield Maturity 2027, une stratégie sur les valeurs à haut rendement à maturité 2027. Cette stratégie cible un rendement à l'échéance de 7,7 % couvert en euros (9,1 % couvert en dollars) jusqu’en 2027.

La société de gestion avait déjà lancé un fonds à échéance 2026 en début d’année.

La stratégie, investie sur un univers mondial, comprenant les États-Unis, l’Europe et les marchés émergents (libellés en dollars et en euros uniquement), se veut diversifiée avec une exposition équilibrée entre les régions, les secteurs et les spreads. Elle investira dans un univers d’investissement global environ 4,5 fois plus grand que l’univers des obligations à court terme en euros.

Classé article 8, le fonds appliquera les principales caractéristiques ESG de Tobam (exclusion, alignement de l’empreinte ESG propriétaire, réduction des émissions de carbone de -50%) ainsi que des caractéristiques supplémentaires alignant la stratégie sur les principes de l’Accord de Paris, et sera donc notamment exempte de combustibles fossiles.

