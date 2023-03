Tikehau accueille un nouvel actionnaire et confirme ses ambitions

En parallèle de la publication de ses résultats 2022, la société de gestion Tikehau Capital a annoncé jeudi l’entrée de SFI, une filiale de Patrinvest qui gère les intérêts des familles belges fondatrices du géant brassicole AB-Inbev, au capital de Tikehau Capital Advisors (TCA), le véhicule principal actionnaire de la société de gestion. Cet investissement intervient au moyen d’une augmentation de capital de 400 millions d’euros, qui fait indirectement de SFI le deuxième actionnaire de Tikehau Capital avec une participation de 9,3%. Les fondateurs et le management demeurent les premiers actionnaires du gérant. « Nous entretenons des relations de confiance de longue date et partageons un même ADN entrepreneurial et des valeurs communes avec ses actionnaires et ses dirigeants. Nous sommes convaincus qu’ils seront d’importants partenaires pour le développement futur de TCA et de Tikehau Capital, forts de leur savoir-faire reconnu et de leur longue expérience dans le secteur de l’investissement », déclarent Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, les fondateurs et co-dirigeants de TCA dans un communiqué. Il s’agit du premier investissement de SFI dans une société de gestion.

Alexandre Van Damme, président de Patrinvest, et Gregory d’Ursel représenteront SFI au conseil d’administration de TCA et la candidature de Maximilien de Limburg Stirum, président exécutif de SFI, sera proposée pour devenir membre du conseil de surveillance de Tikehau Capital. La stratégie de développement des deux dirigeants se trouvent ainsi confortée. Une situation qui contraste avec celle d’une autre société de gestion cotée, Eurazeo, quis’est séparée de la présidente de son directoire Virginie Morgon début février en raison de tensions avec ses principaux actionnaires, notamment la famille Decaux, arrivée au capital en 2017 pour faire barrage à une prise de contrôle par… Tikehau.

Sortie de Peugeot

Hasard du calendrier, Peugeot Invest, au capital de TCA depuis sept ans, a annoncé le même jour la cession de ses parts. Les deux opérations ne sont pas liées puisque la participation de Peugeot Invest, d’un peu moins de 6%, a été cédée aux fondateurs et managers de Tikehau.

Le bilan 2022 est relativement bon pour la société. Son activité de gestion d’actifs a enregistré une collecte nette de 6,4 milliards d’euros, comme l’année précédente, en dépit d’une décollecte de 600 millions en marchés de capitaux pénalisés par un contexte dégradé sur le crédit. La collecte de sa stratégie marchés privés a atteint 7 milliards, en croissance de 27% sur un an. Le total des actifs sous gestion de cette activité s’élève à fin décembre à 37,8 milliards, soit une hausse de 15% sur l’exercice. « La forte augmentation de la collecte valide notre triple stratégie de diversification : géographique avec l’ouverture de nouveaux bureaux qui sont désormais 14 dans le monde ; clients avec l’ouverture aux clients privés ; et produits avec de nouveaux fonds en transition énergétique et cybersécurité par exemple », commente Henri Marcoux, directeur général adjoint de Tikehau Capital. De son côté, le portefeuille d’investissement du groupe, qui mobilise son bilan, atteint 3,5 milliards d’euros dont près de 80% sont investis dans les fonds de Tikehau.

Marge en baisse

En revanche, la marge opérationnelle de la partie gestion d’actifs s’établit en dessous des attentes, à 32,9% contre 36% un an plus tôt et un consensus de 33,4%. « Nous avons beaucoup investi dans le développement de la plateforme et le portefeuille d’actifs donc c’est une baisse de la marge voulue et assumée. Mais nous avons néanmoins connu au second semestre une marge en forte croissance », souligne Henri Marcoux.

De même, certains analystes considèrent très ambitieux l’objectif de Tikehau d’atteindre 65 milliards d’euros d’encours et de 250 millions de résultat opérationnel (96,5 millions en 2022) pour l’activité d’actifs sous gestion à horizon 2026. Ils anticipent une potentielle baisse de l’allocation des investisseurs dans les actifs privés du fait d’une correction attendue des valorisations et de l’effet dénominateur. « Notre alignement d’intérêt avec les investisseurs, en investissant notre bilan dans nos fonds, nous a permis de rester à l’écart des excès du marché des dernières années, et nous continuons à proposer des produits différenciants, donc nous restons confiants quant à notre capacité à atteindre ces objectifs », confirme Henri Marcoux.