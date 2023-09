Thematics AM lance un fonds climat et repositionne son fonds sur la consommation

Thematics Asset Management, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers spécialisée dans la gestion thématique, lance un fonds sur le climat, Thematics Climate Selection.

Ce fonds cible les entreprises dont les trajectoires d'émissions de CO2 sont alignées sur l’Accord de Paris. Il est géré par Arnaud Bisschop et Karen Kharmandarian, associés et cofondateurs de Thematics AM, avec le soutien de Guillaume Gosselin, spécialiste climat. « Alors que de nombreuses stratégies climatiques cherchent à investir dans des secteurs spécifiques comme les énergies renouvelables, ou dans des entreprises proposant des «solutions climatiques», Thematics AM a pour objectif d’identifier les entreprises innovantes et leaders de leur marché, avec une trajectoire claire de décarbonisation, indépendamment de leur secteur d’activité ou de leur offre de produits », précise la société de gestion. Le fonds comprend entre 40 et 60 titres couvrant des thèmes aussi divers que l’intelligence artificielle et la robotique, la sécurité, l'économie de l’abonnement, l’eau ou le bien-être. Il s’aligne sur une trajectoire d’augmentation de la température de moins de 2˚C.

A lire aussi:

Parallèlement, Thematics AM a transformé son fonds AAA, dont elle avait hérité d’Ostrum en 2020. Ce fonds d’actions européennes dédié au secteur de la consommation devient un fonds multithématique, dénommé Thematics Europe Selection, centré autour des thèmes de l’IA et de la robotique, de la sécurité, de l'économie de l’abonnement, de l’eau et du bien-être. Il est composé de 40 à 60 sociétés principalement cotées ou établies en Europe et il est désormais géré par Nolan Hoffmeyer et Karen Kharmandarian, associés et co-fondateurs de Thematics AM.

Ces deux fonds feront partie d’une nouvelle gamme appelée Thematics Selection, qui se compose de portefeuilles concentrés reflétant les convictions d’investissement les plus fortes des gérants, selon la société de gestion.

Désormais, Thematics AM gère huit fonds, représentant des actifs sous gestion de 3,3 milliards d’euros au 30 juin 2023. La société a été fondée il y a près de cinq anspar des anciens de Pictet Asset Management.

« Le lancement de la gamme Selection permet la création d’une plateforme robuste et flexible dédiée au futur développement de solutions multithématiques innovantes et spécialisées, conçues pour répondre aux besoins et aux exigences des clients », commente Mohammed Amor, le président de Thematics AM.

A lire aussi: