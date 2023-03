Swen Capital lève plus de 250M€ pour un fonds multi-stratégies

Swen Capital Partners a annoncé ce 16 février le closing final du sixième millésime du fonds de sa gamme multi-stratégie dédiée au private equity européen, Swen PE Select Europa 6. Le véhicule a dépassé son objectif de 250 millions d’euros et est d’ores et déjà engagé à hauteur de 78% de sa taille finale. Il cible des PME / ETI européennes en croissance dans des secteurs diversifiés et porteurs tels que la santé, les technologies SaaS (Software-as-a-Service), ainsi que la transition énergétique. La stratégie possède un objectif de 20% minimum d’investissements consacrés à l’atténuation du dérèglement climatique et/ou d’efficacité énergétique. Swen Capital Partners a déjà réalisé 17 transactions primaires, avec un ticket moyen de 7 millions d’euros, et secondaires (ticket moyen de 8 millions), ainsi que neuf co-investissements(ticket moyen de 6 millions). Le fonds est dirigé par Laurent Ghilardi, directeur de gestion, épaulé par une dizaine de salariés, dont trois spécialisés dans l’ESG. Le fonds vise un TRI annuel net final de 10 à 12%.