State Street Global Advisors étend le droit de vote à certains clients

State Street Global Advisors (SSGA), branche de gestion d’actifs du groupe financier américain State Street, a annoncé, ce mardi, qu’elle allait offrir la possibilité à davantage d’investisseurs de voter par eux-mêmes sur les sociétés dont ils détiennent des actions à travers ses fonds. L’annonce du numéro quatre de la gestion d’actifs mondiale en termes d’encours intervient après celles de BlackRock et Vanguard, les deux plus gros gestionnaires au monde, qui expérimentent des programmes de vote pour institutionnels et particuliers, essentiellement américains et britanniques. Dans un communiqué, SSGA précise que son programme de choix de vote sera proposé à des investisseurs éligibles de certains fonds institutionnels aux Etats-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni. Un certain nombre de politiques de votes leur seront soumis à travers l’agence de conseil de vote Institutional Shareholder Services (ISS). Six à sept politiques de vote Concrètement, SSGA, via ISS, propose un éventail de six politiques de vote. Certaines sont orientées durabilité, investissement responsable et d’autres en ligne avec la foi catholique ou encore les standards définis par le département du Travail américain. Un septième choix de vote, seulement disponible aux Etats-Unis, vise à donner un soutien sans faille aux résolutions proposées par le management des entreprises sauf en cas de défaillance matérielle de la gouvernance ou de non-alignement sur les pratiques de gouvernance communément acceptées. La société de gestion indique que les clients disposant de comptes gérés séparément peuvent déjà voter directement sur les sociétés dont ils détiennent des actions ou voter par procuration via l’équipe d’engagement actionnarial de SSGA. Selon les estimations du gestionnaire américain, les investisseurs représentant plus de 40% des encours sous gestion dans ses fonds actions indexés pourront, dès la prochaine saison des assemblées générales annuelles, voter selon leurs préférences. La firme affirme son intention d’étendre ce choix de vote des investisseurs au plus grand nombre d’actifs sous gestion possible dans ses fonds actions indiciels «au fil du temps» sans fixer de calendrier pour autant.