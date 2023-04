St James’s Place recrute son directeur des investissements chez LGIM

L'Agefi

La société de gestion américaine VanEck, qui fournit des fonds indiciels cotés (ETF), a partiellement dissous son équipe chinoise, rapporte Bloomberg citant des sources proches du dossier. Van Eck a fait partir plus de 10 employés de son bureau de Shanghai, établi en 2013, et en a conservé moins de 10 selon l’agence. De plus, le gestionnaire américain a décidé de retirer sa demande pour une licence de gestionnaire de fonds mutuels en Chine et vise désormais une licence de type Qualified Domestic Limited Partner (QDLP). Cette licence l’autoriserait à lever de l’argent auprès d’investisseurs qualifiés en Chine continentale pour des investissements privés à l’étranger.