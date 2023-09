Singapour interdit aux fondateurs de Three Arrows d’exercer pendant 9 ans

L'Agefi

Le régulateur américain des marchés financiers, Securities & Exchange Commission (SEC), a sanctionné, ce lundi, neuf conseillers en investissement locaux (registered investment advisors) pour ne pas avoir adopté ou mis en application les procédures exigées des gérants en matière de marketing. Les neuf sociétés sont Banorte Asset Management, BTS Asset Management, Elm Partners Management, Hansen and Associates Financial Group, Linden Thomas Advisory Services, Macroclimate, McElhenny Sheffield Capital Management, MRA Advisory Group et Trowbridge Capital Partners LLC. Elles se sont vues infliger des amendes de 50.000 à 175.000 dollars pour une somme cumulée de 850.000 dollars. Les neuf conseillers faisaient référence à des performances hypothétiques de leur gestion de portefeuille dans leurs publicités destinées au grand public sur leurs sites internet en enfreignant les règles de marketing.