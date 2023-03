ShareAction tacle à nouveau les gestionnaires d’actifs

L’organisation non-gouvernementale britannique ShareAction vient de publier son enquête biannuelle sur la politique d’investissement responsable de 77 des plus gros gestionnaires d’actifs au monde.

Dans cette étude, les gérants sont notés de AAA (meilleure note) à E (pire note). Ils sont évalués sur les catégories suivantes en fonction de leurs pratiques et politiques: gouvernance, engagement actionnarial, climat, biodiversité et social. ShareAction a attribué une note inférieure ou égale à CCC pour plus des deux-tiers des gérants sondés, signifiant qu’ils ont, pour l’ONG, une approche insuffisante en matière d’investissement responsable.

«Depuis 2020, il y a un léger recul du nombre de gérants notés AAA-A ou BBB-B. Il est cependant encourageant que la proportion de gérants notés D ou E, qui font pire que leurs pairs en matière d’investissement responsable, a baissé de 51% à 35%», note l’ONG.

BNPP AM toujours sur le podium

Un quatuor de gérants sort du lot. Robeco, noté AA, domine toujours le classement devant BNP Paribas Asset Management, noté A et dont la maison-mère vient d’être attaquée en justice. Aviva Investors chipe la troisième place à Legal & General Investment Management, quatrième. Les deux gérants britanniques reçoivent également la note de A.

Côté français, Axa Investment Managers, noté BBB, grimpe de quatre rangs à la 7ème place. Ostrum Asset Management, noté B, se classe 16ème (+12 places) tandis qu’Amundi, également noté B, recule de deux places au 17ème rang.

Pour ShareAction, les trois gérants s’étant le plus améliorés depuis 2020 sont JP Morgan Asset Management (noté B) qui a bondi de 58 rangs à la 13ème place, SEB IM (noté BB) de 51 rangs à la 9ème place et T. Rowe Price (noté B) de 45 places à la 18ème position.

Selon l’ONG, Robeco a obtenu les meilleurs scores en termes de gouvernement et d’engagement actionnarial et se classe dans le top 6 des catégories climat, biodiversité et social. L’ONG remarque également que BNPP AM est placé dans le top 10 des cinq catégories et que la filiale de BNP obtient la meilleure note cumulée sur les thématiques climat, biodiversité et social. Elle souligne par ailleurs la performance de cinq autres gérants – Aviva Investors, Axa IM, LGIM, Schroders et Swedbank Robur – qui réussissent à se placer dans le top 25 de chaque catégorie.



Mauvais élèves

A l’inverse, six gérants se classent hors du top 50 sur chaque catégorie. Il s’agit d’E Fund Management, Franklin Templeton, Vontobel AM, State Street Global Advisors, Mitsubishi UFJ et Vanguard. Ces deux derniers ont obtenu la pire note cumulée des catégories environnement, biodiversité et social.

Dans le bas du classement, Vanguard, Fidelity Investments, Vontobel ou encore Anima figurent parmi les gérants notes E. Les géants américains BlackRock (54ème) et State Street Global Advisors (64ème), notés D, ont perdu respectivement 7 et 25 places. D’autres grandes maisons de gestion sont notées D parmi lesquelles Allianz Global Investors - qui a connu la plus grosse dégringolade au classement par rapport à 2020 (-37 places) - Franklin Templeton, Capital Group ou encore Morgan Stanley IM.

Entre 2020 et 2023, les gestionnaires d’actifs analysés ont surtout progressé sur les sujets relatifs à l’investissement responsable en termes d’engagement actionnarial et de gouvernance. Les deux-tiers des gérants indiquent ainsi que les membres de leur conseil d’administration supervisent les sujets ISR contre 21% en 2020. Néanmoins, pour l’ONG, les réponses des gérants révèlent qu’ils n’ont pas d’expertise climatique spécifique au sein de leurs conseils d’administration.

Les gérants toujours loin du compte sur la biodiversité

En termes de politiques et de pratiques d’engagement actionnarial, 82% des gérants disent avoir une politique de vote sur le climat et 81% sur le social, contre 56% et 53% respectivement en 2020. La biodiversité n’est considérée en revanche que dans 38% des politiques de votes des gérants.

Par ailleurs, ShareAction a établi que seulement 10% et 5% des 77 gérants analysés ont respectivement une politique spécifique dédiée à la biodiversité et au social. Les autres sociétés de gestion incluent la biodiversité et le social dans leurs politiques d’investissement générales. En 2020, l’ONG avait souligné qu’aucun des plus grands gestionnaires d’actifs internationaux ne disposait de politique dédiée à la biodiversité.

Pour un quart des gérants analysés, la biodiversité se résume «exclusivement à une considération d’investissement pour les fonds et mandats labellisés ESG ou avec un terme similaire». ShareAction ajoute que 40% des gestionnaires sondés ne surveillent pas si les sociétés dans lesquelles ils sont investis opère dans des régions importantes en matière de biodiversité. En outre, 20% le font mais sans restriction ou demande particulière.

Par ailleurs, la majorité des gérants ne se sont pas engagés sur le sujet de la conversion ou de la protection des écosystèmes.