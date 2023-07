ShareAction inivte les gérants à une approche commune sur les objectifs de décarbonation

Avant de parvenir à la neutralité carbone en 2040 ou en 2050, il y aura nécessairement des étapes intermédiaires de décarbonation pour les gérants d’actifs qui s’y sont engagés. Et pour l’heure, le secteur n’y est pas vraiment d’après l’organisation non-gouvernementale britannique ShareAction, qui a dévoilé, lundi 10 juillet, un document pouvant servir de guide sur le sujet pour les sociétés de gestion.

ShareAction avait déjà souligné dans sa dernière enquête biannuelle sur la politique d’investissement responsable de 77 des plus grosses sociétés de gestion au monde que seulement 39% de leurs encours totaux étaient associés à des objectifs de décarbonation rendus publics. Insuffisant pour l’ONG pour qui 100% des encours des gérants devraient être associés à ces objectifs. Entre autres recommandations, elle invite les gérants à fournir une liste des actifs non associés et les raisons pour lesquelles ils ne le sont pas mais aussi à donner les niveaux d’émissions des actifs associés et non-associés à la décarbonation.

ShareAction identifie aussi un problème dans l’hétérogénéité de ces objectifs dévoilés par les gérants d’actifs. L’ONG pousse les gestionnaires à adopter une approche commune sur les publications relatives à leurs émissions carbone et aux objectifs intermédiaires de décarbonation. Réduire ses émissions carbone implique par ailleurs des cibles en chiffres absolus. Or, ShareAction constate que les gérants leur préfèrent des métriques alternatives comme le niveau d’émissions basées sur l’intensité carbone ou des approches relatives à la couverture du portefeuille.

L’ONG attend des gérants qu’ils placent l’impact sur le monde réel au cœur de leurs objectifs de décarbonation. Selon elle, cela peut se matérialiser par la publication des contributions sous-jacentes des entreprises détenues en portefeuille à la progression du gérant sur les objectifs de décarbonation. Enfin, ShareAction incite les gérants à retranscrire le mix géographique de leurs portefeuilles dans leurs objectifs net-zéro. A savoir de mettre la barre plus haut quant à la décarbonation des sociétés et Etats situés dans l’hémisphère Nord.