SEB IM lève un fonds sur les petits projets d’infrastructures dans les renouvelables

SEB Investment Management, la société de gestion de la banque suédoise SEB, vient de lancer un fonds sur les petites infrastructures pour les énergies renouvelables en Europe du Nord, classé article 9.

Appelé SEB Nordic Green Energy Fund, ce fonds se concentre sur les actifs qui sont habituellement trop petits pour attirer l’attention des gros fonds d’infrastructures et des entreprises d’énergie. Il sera plus particulièrement investi dans les systèmes d’énergie géothermiques, l’hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et la production combinée de chaleur et d'électricité.

Le fonds a déjà levé 3 milliards de couronnes suédoises (environ 300 millions d’euros) auprès des investisseurs institutionnels d’Europe du Nord, à qui il s’adresse. L’objectif est d’atteindre plus de 10 milliards de couronnes (soit approximativement 1 milliard d’euros).

Le fonds a déjà réalisé deux investissements, dont un dans un portefeuille d'énergie éolienne existant dans le sud de la Suède, où le déficit énergétique du pays est le plus important. SEB Nordic Green Energy Fund investira jusqu'à 250 millions de couronnes dans la modernisation de centrales éoliennes existantes qui ont plus de dix ans. De cette manière, la production d'énergie de ces centrales peut être doublée sans impact supplémentaire sur l’environnement.

Le fonds est géré par Elin Löfblad, Richard Gavel et Björn Arvidsson.