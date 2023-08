Climat et ESG (environnement, social et de gouvernance) ne feraient pas bon ménage. Pourtant, il s’agit des deux jambes de l’approche durable en finance : le déploiement des historiques critères ESG largement utilisés et l’investissement climatique, plus récent, faisant la part belle aux entreprises les moins émettrices en gaz à effet de serre, sont deux méthodologies qui rencontrent un vif succès auprès des investisseurs.

Scientific Beta, créée par l’Edhec-Risk Institute, souligne un réel conflit entre ces deux dimensions au travers de sa dernière étude « Green Dilution: How ESG Scores Conflict with Climate Investing » .

Les co-auteurs de l’étude Noël Amenc, Felix Goltz et Antoine Naly ont construit des portefeuilles actions mondiales en recourant à deux pondérations : l’intensité carbone d’une part et les scores ESG d’autre part sur une période d’observation s’étalant entre décembre 2013 et décembre 2019. Chaque fin d’année, les portefeuilles ont été rebalancés ainsi que leurs rendements et cela entre décembre 2013 et septembre 2020. Les données d’intensités carbone retenues sont celles d’ISS et les notations ESG proviennent de trois fournisseurs : MSCI, Refinitiv et Moody’s.

Conflit

Les conclusions de cette étude mettent en évidence une dilution verte des portefeuilles de 92 % et cela quels que soient les scores ESG ambitionnés. Autrement dit pas moins de 92 % de la réduction de l’intensité carbone que les investisseurs auraient pu atteindre en pondérant uniquement les actions pour minimiser l’intensité carbone du fonds sont perdues, lors de l’ajout des scores ESG. Ainsi, seuls 8 % de l’objectif de réduction carbone a survécu à l’inclusion de ces trois critères durables.

Les auteurs indiquent que ce niveau de dilution est obtenu après l’inclusion de 78 scores ESG. Or, « ajouter un seul score ESG à un objectif de réduction carbone conduit à une dilution ‘green’ moyenne de 65 % », peut-on lire dans l’analyse. La pondération des piliers « social » et « gouvernance » aboutissement quant à eux à un portefeuille particulièrement émissif en CO2 et une dilution verte totale (100 %).