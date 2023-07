Schroders propose des métriques sur le capital humain

Une entreprise qui prend soin de son « capital humain » offre de meilleurs rendements que celle qui n’y prête pas attention. C’est l’une des conclusions d’une recherche publiée par le gestionnaire d’actifs britannique Schroders, mercredi 12 juillet, qui dévoile une nouvelle approche d’analyse des investissements en matière de gestion du capital humain. Cette notion de « capital humain » renvoie aux capacités de la main d’œuvre d’une organisation (compétences, expériences, relations entre employés) visant à créer de la valeur. Mais elle va bien au-delà, se fondant sur des systèmes mêlant par exemple culture d’entreprise, inclusion, capacité à recruter des talents et à innover.

La recherche de Schroders est issue de travaux conjoints menés avec une unité de l’Université d’Oxford (Oxford Rethinking Performance Initiative de la Saïd Business School) et en partenariat avec le fonds de pension du secteur public de l’Etat de Californie aux Etats-Unis CalPERS. Schroders soutient, sur la base de son analyse, que le capital humain est un moteur avéré de la productivité et de la profitabilité dans les entreprises. Entre autres conclusions, la recherche publiée par le gestionnaire britannique assure que les rendements liés au capital humain sont « positivement corrélés » avec les projections de rendement supérieurs aux indices sur plusieurs horizons de temps et dans plusieurs secteurs.

L’intangibilité du capital humain ne veut pas dire qu’il ne peut pas être mesuré ou au moins, estimé, écrit Schroders dans sa recherche. La société de gestion pointe toutefois le fait que les informations publiques disponibles au sujet de l’humain dans l’entreprise à ce jour « limitent fortement » l’habilité des investisseurs à quantifier diverses pratiques de gestion de capital humain. Bien que tous les aspects de la gestion du capital humain ne puissent être mesurés, le gérant propose quatre métriques.

La première, le Human Capital Cost Factor, est censée donner un aperçu du coût du capital humain pour une entreprise dans l’immédiat et sur le long-terme. La deuxième, Human Capital Return on Investment, sert à expliquer le retour sur investissement des sommes dépensées pour investir dans les personnes. Une troisième métrique, l’Employee Economic Value Added, peut être utilisée pour estimer la valeur du travail des employés dans une organisation donnée, ajustée de l’impôt sur les sociétés. Son but sous-jacent étant d’évaluer le partage des gains entre travail et capital. Enfin, la recherche de Schroders met en avant le Return on People-Adjusted Capital Employed. L’objectif de cette dernière métrique est d’ajuster le bilan, la comptabilité et les flux de trésorerie d’une entreprise pour refléter le capital humain en tant qu’actif.

« Cette recherche nous montre que les investisseurs ne devraient pas ignorer la gestion du capital humain lorsqu’ils évaluent les sociétés dans lesquelles ils investissent. Elle démontre les entreprises dotées d’une solide gestion du capital humain sont susceptibles d'être plus à même de naviguer la volatilité efficacement dans l’avenir. Même si l’intégration de l’intelligence artificielle au sein des industries évolue, la pertinence des individus en tant que gardiens de la création de valeur restera élevée », commente Angus Bauer, responsable de la recherche durable chez Schroders.