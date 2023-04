Schroders lève 25 millions de dollars pour un fonds à impact

Schroders et sa filiale BlueOrchard Finance ont annoncé avoir levé 25 millions de dollars pour le premier closing du fonds Green Earth Impact Fund (GEIF). Cette somme a été entièrement allouée par le ministère des Finances du Luxembourg, qui a été à l’initiative du fonds. Lancé en juin 2022, le fonds vise à lever un total de 250 millions de dollars.

Plus précisément, le GEIF est un fonds de fonds exposé aux problématiques du changement climatique, de la protection de l’eau et de la biodiversité dans les marchés émergents et frontières. Il est géré par BlueOrchard Finance, une société spécialisée dans le domaine de l’investissement d’impact qui a été rachetée par le groupe Schroders en 2019.

Un communiqué explique que la mission du véhicule sera de renforcer l'écosystème de la finance durable, de contribuer à la transition vers des économies climatiquement neutres et résilientes, et de parvenir à une croissance à faible émission de carbone et durable sur le plan environnemental dans les marchés émergents et frontières. « Le fonds cherchera à atteindre ces objectifs en aidant à combler le déficit de financement public-privé en attirant des capitaux des secteurs public et privé. L’objectif et le cadre d’investissement du fonds sont modélisés en tenant compte de l’Accord de Paris, de la Stratégie internationale de financement climatique du Luxembourg 2021-2025 et du Règlement de l’UE sur la taxonomie, entre autres. Le GEIF a pour objectif l’investissement durable (au sens de l’article 9 de la SFDR) et devrait investir au moins 90% de sa valeur liquidative dans des investissements considérés comme durables au sens de la SFDR ».

