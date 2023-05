Schelcher Prince Gestion lance un fonds high yield à échéance

Schelcher Prince Gestion, société affiliée à Arkéa Investment Services, lance un nouveau millésime de fonds à échéance, Schelcher Prince Global Yield 2028. Comme le précédent qui arrivera à échéance en fin d’année 2024, le fonds se concentre sur des entreprises à haut rendement dans des pays développés et émergents.

L’équipe de gestion a été renforcée en janvier 2022 avec l’arrivée de Thais Battista qui a travaillé plus de quinze ans dans l’asset management avec une spécialisation sur les pays émergents.

Schelcher Global Yield 2028 s’adresse aux investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires. Le fonds reste ouvert aux souscriptions et rachats quotidiennement.

Il cherche à offrir un rendement qui prend en compte le risque de défaut des émetteurs et les coûts de couverture du risque de change sur une période prédéfinie jusqu’à la fin du premier semestre 2028 plus six mois, au moyen d’une gestion de type « portage » d’un portefeuille de titres de taux libellés en euros et dans d’autres devises que l’euro.