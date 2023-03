Sagard lève 555M$ pour un fonds de dettes seniors nord-américaines

La société de gestion de capital-investissement Sagard a annoncé cette semaine avoir levé 555 millions de dollars pour une stratégie de prêt senior. La levée comprend 315 millions de dollars apportés lors du closing initial, et 240 millions provenant d’un partenaire stratégique non dévoilé. Parmi les investisseurs, on retrouve entre autres I.G. Investment Management, Great-West Lifeco, Investment Management Corporation of Ontario, et le Portland Investment Counsel. La société espère atteindre un closing de 600 millions de dollars, avec un hard cap à 750 millions. Le fonds va investir sur les marchés canadien et américain de taille moyenne, ciblant des entreprises disposant d’un Ebitda (excédent brut d’exploitation) compris entre 10 et 50 millions de dollars. Cent millions de dollars ont déjà été investis dans trois entreprises. Le fonds est géré par le partner Dev Gopalan.