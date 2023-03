Richelieu Gestion recrute un référent finance durable

Richelieu Gestion a annoncé ce 16 février le recrutement de Stanislas Duval de la Guierce au poste de référent finance durable. Il sera chargé d’accélérer le déploiement de l’approche extra-financière propriétaire de Richelieu Gestion au sein de ses deux métiers : la gestion collective et la gestion sous mandat. Stanislas Duval de la Guierce arrive de Gefip, où il était analyste extra-financier (ESG) et responsable des risques depuis 2019. Par le passé, il a travaillé dans la gestion et le contrôle des risques chez Axa Investment Management (2013-2019). Il a démarré sa carrière comme assistant trader chez Scotiabank.