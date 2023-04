Reyl Intesa Sanpaolo recrute un responsable pour la gestion de patrimoine

Reyl Intesa Sanpaolo a recruté Richard Albrecht en tant que responsable de l’activité de gestion de fortune (Wealth Management), sous la direction de Lorenzo Rocco di Torrepadula, associé.

L’intéressé était auparavant à la tête du marché de la Suisse Romande en tant que membre du WM European Committee chez Deutsche Bank, puis membre de la direction et responsable gestion de fortune pour la Suisse Romande chez BNP Paribas. Il a débuté sa carrière chez UBS Warburg Dillon Read et Lombard Odier. Il a une expérience de plus de vingt-cinq ans dans le domaine bancaire, dont quinze ans dans le développement Suisse et international de la clientèle.

Basé à Genève, Richard Albrecht a pris ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2023. Il a pour mission de développer les processus opérationnels internes de gestion de patrimoine ainsi que de promouvoir l’ensemble des lignes de métiers de la banque dans le cadre de sa stratégie d’offre de services à 360 degrés.

Fondé en 1973, Reyl & Cie est un groupe bancaire gérant des actifs supérieurs à 26 milliards de francs suisses (38,7 milliards en tenant compte de ses participations minoritaires). En 2021, il a conclu un partenariat stratégique avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, dans le cadre duquel Fideuram ISP a acquis une participation de 69 % dans Reyl & Cie.