CDC et Bpifrance investiront 800 millions pour mettre la French Tech en Bourse

On en sait plus sur Euronext Tech Leaders annoncé en février dernier par l’opérateur boursier paneuropéen.

Ce segment qui regroupe 108 sociétés cotées européennes évoluant dans le secteur de la technologie au sens large donnera lieu à la création d’un indice boursier d’une capitalisation boursière cumulée d’environ 1.000 milliards d’euros. L’indice Euronext Tech Leaders «sera déployé le mois prochain», a indiqué Stéphane Boujenah.

Il comptera 41 groupes français dont 11 cleantech (Carbios, HDF, Lhyfe, Neoen…), 7 entreprises des sciences de la vie (Abivax, Biomérieux, Valneva…) et 23 sociétés technologiques (Atos, Dassault Systèmes, OVHcloud, Ubisoft…) cumulant une capitalisation de 258 milliards d’euros.

Dans le cadre de cette annonce, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et Bpifrance ont dévoilé des mesures pour faciliter l’introduction en Bourse des entreprises technologiques françaises.

1,5 milliard d'ici cinq ans

La CDC compte lancer en fin d’année un fonds d’investissement qui prendra la forme d’une Sicav et participera «principalement aux IPO des sociétés technologiques domestiques et pourra intervenir ponctuellement sur le marché secondaire, par exemple à l’occasion de la levée de lock-up (engagement de conservation de titres, ndlr)». La Caisse dotera ce fonds de 300 millions d’euros dès cette année et vise une enveloppe de 1,5 milliard d’euros d’ici cinq ans.

De son côté, Bpifrance va mobiliser 500 millions d’euros dans les années à venir pour participer aux introductions en Bourse des sociétés à croissance rapide (les scale-up) françaises en tant qu’investisseur «corner stone» («pilier») ou «follower» («suiveur»). La banque publique annonce par ailleurs le lancement d’un «Club des investisseurs corner stone», présenté comme «un lieu informel de rencontres entre fonds de capital investissement et gérants d’actifs institutionnels spécialisés dans la Tech».