Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le président russe Vladimir Poutine a signé mardi un décret restreignant les importations et exportations de certains biens et matières premières «afin d'assurer la sécurité de la Fédération de Russie», rapporte Interfax. L'agence de presse russe n'a pas précisé quels étaient les biens et...