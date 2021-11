Le CAC 40 bat son record historique

C'est fait. Le CAC 40 a dépassé ce mardi, en séance et en clôture son record historique qui datait de septembre 2000. L'indice de référence de la Bourse de Paris a touché un plus haut de 6.933,35 points dans la journée avant de finir à 6.926,99 points, en hausse de 0,49%. Le record des 6.922 points qui datait du 4 septembre 2000 est donc battu. Il s'était approché de ce niveau cet été, sans le dépasser.

Le passage au-dessus du record de septembre 2000 reste symbolique. La composition de l’indice a fortement changé en 20 ans, avec un poids grandissant des valeurs du luxe - LVMH, L'Oréal et Hermès sont les trois plus grosses capitalisations de l'indice - et avec un segment technologique nettement moins représenté qu’à l’époque de la bulle internet. Ce chiffre est d’autant plus symbolique que l’indice parisien est déjà largement au-delà de ce record si l’on tient compte des dividendes distribués depuis 21 ans. Cela explique aussi pourquoi d’autres indices européens (calculés dividendes réinvestis) sont déjà largement au-delà des niveaux de 2000.

Le CAC 40 était le dernier grand indice boursier à ne pas avoir encore dépassé ses plus hauts de 2000. Le S&P 500 avait retrouvé ses niveaux de la bulle internet dès 2007, avant la crise financière. L’indice américain a depuis quasiment triplé de valeur. Le FTSE 100 et le DAX 30 avaient également retrouvé dès 2007 leurs niveaux de 2000.