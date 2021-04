Instit Invest couronne huit investisseurs institutionnels

Lors de la 9e édition des Couronnes, enregistrée à L’Olympia et diffusée ce mardi 13 avril, Instit Invest (une publication de L’Agefi) a récompensé huit institutionnels. Allianz France a reçu le prix de l’assureur le plus actif en matière de développement de l’économie réelle (AG2R La Mondiale et UMR étaient également nommés) ; Garance a remporté le prix de la meilleure initiative en matière de gestion des risques (SHAM et Agrica étaient nommés) ; L’IRCEM a reçu le prix de la meilleure combinaison entre gestion active et gestion passive (CRPN était également nommé) ; la SACRA a remporté le prix de la meilleure initiative en faveur de la gouvernance et de sa transparence (Agrica était nommé) ; l’Ircantec a reçu le prix de la meilleure initiative en faveur de la prise en compte des Objectifs de développement durable dans la politique d'investissement responsable (AG2R La Mondiale et Aviva étaient également nommés) ; Orange a remporté le prix de la meilleure initiative en matière de promotion de l’épargne salariale et retraite d’entreprise (Spie était également nommé) ; La Fondation du Patrimoine s’est vu décerner le prix de la meilleure initiative en matière de gestion financière menée par une fondation (faisant appel aux dons) et aux fonds de dotation (FNAM était aussi nommée); enfin, le prix coup de cœur du jury a été attribué à AG2R La Mondiale.